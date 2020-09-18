بنفيكا يفتتح الدوري البرتغالي بخماسية في فاماليساو

افتتح بنفيكا مشواره في الدوري البرتغالي بفوز كبير على فاماليساو بخماسية.

وفاز بنفيكا على فاماليساو بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب 22 يونيو، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري البرتغالي.

لوكا فالدشميت المهاجم الألماني تقدم لـ بنفيكا في الدقيقة الـ19 من انفراد ثم سدد الكرة من فوق الحارس.

إيفرتون أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الـ24 بعد عرضية أرضية، قابلها البرازيلي بتصويبة مباشرة في المرمى مسجلا الثاني.

الظهير الإسباني أليكس جريمايدو أضاف الهدف الثالث في الدقيقة الـ42 من كرة ثابتة نفذها مباشرة في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم بنفيكا بثلاثية.

في شوط المباراة الثاني، أضاف بنفيكا هدفا رابعا عن طريق رافا سيلفا في الدقيقة الـ52 وبعد تمريرة من إيفرتون إلى رافا الذي قاتل على الكرة داخل منطقة الجزاء ثد سدد بيسراه في المرمى مسجلا الرابع.

جورج جيوس هنا دفع بـ كريستيان بيتزي في الدقيقة الـ60 بدلا من رافا سيلفا.

وفي الدقيقة الـ66 عاد لوكا فالدشميت لإضافة الهدف الخامس للضيوف بعد عرضية أرضية من داروين نونيز، ليقابلها في المرمى الخالي.

جوجا قلص الفارق في الدقيقة الـ67 لـ فاماليساو بهدف أول.

وفي الدقيقة الـ72 أجرى بنفيكا تبديلان جديدان بدخول كارلوس فينيسيوس ونونو تافاريز بدلا من داروين نونيز وأليكس جريمايدو.

ثم شارك جوليان فايجل وديوجو كونسالفيش في الدقيقة الـ77 بدلا من جابريال ولوكا فالدشميت، لينتهي اللقاء بفوز بنفيكا بخمسة أهداف مقابل هدف.

الفوز يؤمن أول نقاط ثلاث لبنفيكا هذا الموسم، ولينقض على صدارة ترتيب الدوري مؤقتا في انتظار باقي مباريات الجولة.

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