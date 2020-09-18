بايرن يفوز بالثمانية مجددا.. هذه المرة على شالكه

سحق بايرن ميونيخ نظيره شالكه بثمانية أهداف دون رد على ملعب أليانتس أرينا، في افتتاح الدوري الألماني 2020\2021.

وسجّل أهداف بايرن: سيرجي جنابري في الدقائق 4، و47، و59، وليون جوريتسكا في الدقيقة 19، وروبيرت ليفاندوفسكي من علامة الجزاء في الدقيقة 31، وتوماس مولر في الدقيقة 69، والوافد الجديد لوروا ساني في الدقيقة 71، وأخيرا الشاب جمال موسيالا في الدقيقة 81.

ليحصد بايرن ميونيخ أول 3 نقاط في مشوار المسابقة.

وشهدت المباراة وصول توماس مولر إلى هدفه رقم 200 في مسيرته مع بايرن ميونيخ بمختلف المسابقات.

كما رفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 163 هدفا مع بايرن في مسابقة الدوري الألماني، متخطيا كارل هاينيتس رومينيجه، ولا يسبقه الآن سوى جيرد مولر صاحب الـ365 هدفا.

ليواصل بايرن ميونيخ نتائجه الرائعة التي اختتم بها الموسم الماضي والتي قادته لتحقيق ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.

بايرن فاز بالثمانية مجددا في ظرف عدة أسابيع، بعد انتصاره الساحق على برشلونة 8-2 في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ويعد هذا الفوز هو الأكبر في تاريخ مواجهات بايرن مع شالكه، متخطيا انتصار الزعيم البافاري عام 1988 بنتيجة 8-1، مباراة شارك فيها المدرب الحالي: هانزي فليك.