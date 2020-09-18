حازم إمام: لماذا لم يلعب الزمالك مثل الشوط الثاني؟.. ما حدث من اللاعبين كان سيئا

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 - 22:40

كتب : FilGoal

حازم إمام

انتقد حازم إمام نجم الزمالك وعضو اتحاد الكرة السابق فريقه عقب الهزيمة التي تلقاها من أسوان بهدف دون رد اليوم الجمعة في استاد القاهرة في الجولة 28 من الدوري.

وقال حازم إمام لقناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة: "الزمالك في الشوط الأول لم يقدم أي شيء، في الشوط الثاني لعب جيدا لو لعب بتلك الطريقة طوال الـ90 دقيقة لكان فاز، لماذا انتظر الزمالك التأخر في النتيجة قبل اللعب بشكل جيد؟".

وتابع "كنت أتمنى أن يفوز الزمالك اليوم بالتحديد كي لا يدخل في دوامة بعد رحيل مدربه باتريس كارتيرون، لكن هذا لم يحدث، نعم المدرب يرحل وأنت اللاعب يجب أن تقدم أفضل ما لديك، ليس منطقيا أن تخسر بتلك الطريقة من أسوان الذي ينافس على الهبوط".

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وأكمل "الجمهور يريد أن يشعر بالاطمئنان وهذا لم يحدث، الكل يعرف أن الزمالك لن يفوز بالدوري، لذا فأنت تلعب للإعداد لدوري أبطال إفريقيا، لكن هذا أيضا لم يحدث".

وأضاف "اللاعبون يجب أن يقدموا كل ما لديهم في الملعب، اليوم كل قراراتهم كانت خاطئة".

وعن أسوان أتم حازم إمام حديثه "أريد الإشادة بأسوان يلعبون كرة "نظيفة جميلة" لا يسقطون ويهدرون الوقت، بل يلعبون بشكل جميل".

حازم إمام الزمالك أسوان في الدوري
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