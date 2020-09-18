أحمد كشري: كنت أشعر إننا سنفوز على الزمالك.. هذا ما قلته للاعبين للانتصار

قال أحمد كشري المدير الفني لأسوان إنه كان يراوده الشعور بتحقيق الفوز على الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة.

وحقق أسوان انتصارا تاريخيا لأول مرة على الزمالك في اللقاء الـ20 الذي يجمع بينهما بعد الوز عليه في استاد القاهرة بهدف دون رد في الجولة 28 من المسابقة.

وقال كشري لقناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة: "مباراة تاريخية وكل مباراة نؤكد إننا نتملك فريقا جيدا".

وأضاف "كان لدي يقين في الفوز، الزمالك ناد كبير جدا ولكن كنت أشعر إننا سنفوز.

وعن حديثه مع اللاعبين أوضح: "قلت للاعبين سنلعب ونعتمد على المرتدات خلف دفاع الزمالك وسنفوز بتلك الطريقة".

ورفع أسوان رصيده إلى 34 نقطة يحتل بهم المركز التاسع في جدول الترتيب.