أحمد كشري: كنت أشعر إننا سنفوز على الزمالك.. هذا ما قلته للاعبين للانتصار

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 - 22:34

كتب : FilGoal

طارق يحيى - أحمد كشري - الزمالك - أسوان

قال أحمد كشري المدير الفني لأسوان إنه كان يراوده الشعور بتحقيق الفوز على الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة.

وحقق أسوان انتصارا تاريخيا لأول مرة على الزمالك في اللقاء الـ20 الذي يجمع بينهما بعد الوز عليه في استاد القاهرة بهدف دون رد في الجولة 28 من المسابقة.

وقال كشري لقناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة: "مباراة تاريخية وكل مباراة نؤكد إننا نتملك فريقا جيدا".

أخبار متعلقة
حازم إمام يغيب عن الزمالك أمام طنطا عضة التمساح تكتب انتصارا تاريخيا لـ أسوان على الزمالك كارتيرون يسقط في أول اختبار.. التعاون يفرط في صدارة مجموعته الآسيوية النسر يقتنص لقبه المفضل للمرة 42.. الأهلي بطل الدوري رسميا

وأضاف "كان لدي يقين في الفوز، الزمالك ناد كبير جدا ولكن كنت أشعر إننا سنفوز.

وعن حديثه مع اللاعبين أوضح: "قلت للاعبين سنلعب ونعتمد على المرتدات خلف دفاع الزمالك وسنفوز بتلك الطريقة".

ورفع أسوان رصيده إلى 34 نقطة يحتل بهم المركز التاسع في جدول الترتيب.

أسوان الزمالك في الدوري أحمد كشري
نرشح لكم
أخر الأخبار
الدوري الـ 42 - عدد النقاط والهجوم القوي في أبرز أرقام يستطيع الأهلي تحطيمها 7 دقيقة | تقرير في الجول
ماركا: بيل وصل مصابا إلى توتنام.. سيغيب شهرا عن الملاعب 8 دقيقة | أوروبا
كرة سلة - سيدات الأهلي يتوجن بدوري السوبر على حساب سبورتنج 37 دقيقة | رياضات أخرى
الدوري الـ 42 - أسامة عرابي لـ في الجول: معلول والشناوي الأهم.. وأمنح فايلر 8 من 10 41 دقيقة | مصر
مرتضى: مفاضلة بين فيريرا وجروس لتدريب الزمالك.. والإعلان السبت 41 دقيقة | الدوري المصري
القيعي لـ في الجول: مبروك دوري مؤمن زكريا.. وعبد الحفيظ: لا وقت للاحتفالات الآن 49 دقيقة | مصر
الدوري الـ 42 - وليد صلاح لـ في الجول: السولية مفاجأة الموسم.. وأمنح فايلر 8 من 10 49 دقيقة | مصر
مُسجل هدف أسوان: لا أعرف لماذا اعترض لاعبو الزمالك 55 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي 2 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 3 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا 4 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول
قد ينال إعجابك