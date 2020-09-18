عضة التمساح تكتب انتصارا تاريخيا لـ أسوان على الزمالك

انتصر فريق أسوان على الزمالك بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 28 من الدوري المصري ليكتب تتويج الأهلي بشكل رسمي بلقب الدوري المصري.

هدف فوز أسوان جاء عن طريق إبراهيم جلال قبل لحظات قليلة من نهاية الشوط الأول برأسية متقنة هزت شباك محمود عبد الرحيم "جنش".

وكتب أسوان أول انتصار في تاريخه على حساب الزمالك بعدما فشل في تحقيق ذلك في 19 مناسبة سابقة.

في 19 مواجهة جمعت بين الزمالك وأسوان، قبل لقاء اليوم الجمعة، انتصر الفارس الأبيض 13 مرة وتعادلا 6 مرات، والآن في المواجهة الـ 20 يأتي موعد الفوز الأول لـ أسوان.

الفوز أوصل كتيبة أحمد كشري للنقطة 34 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 55 في المركز الثاني.





































بداية مثيرة

طارق يحيى دفع بـ مصطفى محمد في خط الهجوم وخلفه الثنائي الشاب حسام أشرف وأسامة فيصل.

شارك مصطفى فتحي أساسيا مع مشاركة الثنائي طارق حامد وإمام عاشور في وسط الملعب.

جنش يحرس مرمى الزمالك أمام أسوان ومصطفى محمد وأسامة فيصل يقودان الهجوم 🏹⚪️ #في_الدوري pic.twitter.com/5mrT6o6Sn0 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 18, 2020

على الجانب الآخر اعتمد أحمد كشري على إبراهيم جلال وكريم الطيب في الشق الهجومي لـ أسوان.

وتواجد مسعد عوض في حراسة مرمى أبناء الجنوب.

📝اختيارات أحمد كشري في مباراة أسوان ضد الزمالك#في_الدوري pic.twitter.com/X93ZB81n8X — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 18, 2020

بداية مثيرة

لم ننتظر كثيرا حتى ظهرت الخطورة الأولى في المباراة بعد أقل من 50 ثانية.

ركلة حرة تُرسل داخل منطقة جزاء الزمالك مع لمسة من هيثم الفيل في اتجاه المرمى ولكن جنش تألق مبكرا ليحمي مرمى الزمالك من لدغة مبكرة.

وظهر أسوان متماسكا بعد أول 10 دقائق من المباراة مع الاعتماد على المرتدات.

الظهور الأول للزمالك جاء في الدقيقة 12 من تسديدة قوية من إمام عاشور ولكن تصدى لها مسعد عوض.

تغيير اضطراري وهدوء

واشتكى محمد إسماعيل لاعب أسوان من شد عضلي ليغادر أرض الملعب في الدقيقة 22 ويشارك أحمد عامر بدلا منه، كتغيير اضطراري أول.

وفي الدقيقة 27 كاد كريم الطيب أن يستغل خطأ محمود علاء في التمرير ولكن تسديدة مهاجم أسوان تصدى لها جنش.

وسقط إسلام جابر في الدقيقة 43 متأثرا بالإصابة قبل أن يعود ويُكمل اللقاء بشكل طبيعي.

وأرسل مصطفى محمد تمريرة عرضية متقنة لـ مصطفى فتحي داخل منطقة الجزاء ولكن الأخير لم يستغلها.

لدغة مباغتة

مع احتساب حكم المباراة 3 دقائق كوقت بدلا من ضائع، اهتزت الشباك بهدف مباغت وبنفس طريقة أهداف أسوان.

كرة طولية داخل منطقة الجزاء من هيثم الفيل، ارتقى لها إبراهيم جلال مع الونش، قبل أن يهيأها لنفسه ويوجه رأسية فوق جنش.

هدف أول مباغت لأسوان، اعترض لاعبو الزمالك على لقطة الهدف مطالبين باحتساب ركلة حرة لصالح الونش.

الحكم انتظر تأكيد الهدف من حكم الفيديو، قبل أن يحتسب الهدف بشكل طبيعي ولم يذهب بنفسه لرؤية اللقطة عبر تقنية الفيديو.

هدف انتهى عليه الشوط الأول بتقدم أسوان على الزمالك.

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الشوط الثاني

الزمالك دخل الشوط الثاني بقوة وكاد أن يعادل النتيجة في أول دقيقة من رأسية مصطفى محمد بعد عرضية أحمد عيد ولكن مسعد عوض أبعد الخطورة عن مرماه.

كشري دفع بـ مصطفى دويدار بدلا من كريم الطيب، بعدها شارك أوميد أوكري بدلا من محمد مرسي في وسط أسوان.

وفي الدقيقة 58 شارك حازم إمام وعمر السعيد بدلا من مصطفى فتحي وحسام أشرف.

وأطلق منساه لاعب وسط أسوان تسديدة قوية مرت بجوار قائم جنش بقليل، رد بعدها إمام عاشور بتسديدة صاروخية تصدى لها مسعد عوض.

حصل محمد جابر "ميدو" مدافع أسوان على بطاقة صفراء.

وضغط الزمالك على مرمى أسوان واعتمد الأخير على المرتدات.

ودفع أحمد كشري بآخر أوراقه فشارك محمد رزق وفادي فريد بدلا من منساه وإبراهيم جلال مع اقتراب الدقيقة 70.

شارك كاسونجو في الدقيقة 72 بدلا من أحمد عيد، كتغيير ثالث للزمالك.

وكاد إمام عاشور أن يعدل النتيجة في الدقيقة 75 بعد تسديدة قوية ولكن تسديدته مرت بجوار القائم بقليل.

وفي الدقيقة 81 ارتكب إبراهيم القاضي خطأ كاد يستغله حازم إمام مع خروج مسعد عوض من مرماه ولكن في النهاية لم تهتز الشباك.

شارك كريم بامبو بدلا من أسامة فيصل في الدقيقة 83.

فرص بالجملة

وسدد كاسونجو في الدقيقة 86 وكاد يعادل النتيجة لولا تدخل دفاع أسوان الذي تسبب في إبعاد الكرة لركلة ركنية.

الركنية لعبت سريعا بشكل قصير لحازم إمام الذي أرسل عرضية متقنة على رأس مصطفى محمد ولكن رأسية الأخير مرت بجوار القائم بقليل لتحرم الفارس الأبيض من التعادل.

واستمرت خطورة الزمالك من رأسية جديدة من كريم بامبو بعد عرضية إسلام جابر ولكنها هزت الشباك من الخارج.

واحتسب حكم المباراة 6 دقائق كوقت بدلا من ضائع، لم تشهد الجديد.

الزمالك يخسر، أسوان ينتصر، والأهلي بطلا للدوري.