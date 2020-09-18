رسميا - النسر يقتنص لقبه المفضل للمرة 42.. الأهلي بطل الدوري

توج الأهلي بلقب الدوري المصري رسميا اليوم الجمعة عقب هزيمة الزمالك من أسوان بهدف دون رد في الجولة 28 من الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بفارق 17 نقطة عن ملاحقه الزمالك، ويتبقى للفريق الأبيض ست مباريات مقابل سبعة لغريمه التقليدي.

علما بأن الزمالك سيُخصم منه ثلاث نقاط في نهاية الموسم الجاري بعد انسحابه من مواجهة الأهلي في الدور الأول وفقا لقرار لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة.

وبالتالي بعد تطبيق الخصم سيبصح أقصى رصيد يصل له الزمالك هو 70 نقطة، وهو ما يعطي الأهلي لقب الدوري رقم 42 في تاريخه رسميا له.

وأصبح ذلك اللقب هو الثاني لريني فايلر مدرب الأهلي مع الفريق الذي أشرف على تدريبه بداية الموسم الجاري بعد السوبر المصري ضد الزمالك.

ويعد ذلك اللقب هو الخامس على التوالي للأهلي في الدوري وهي رابع أطول فترة في تاريخ المارد الأحمر التي يتوج فيها باللقب بشكل متتالي.

وكانت أطول مدة سيطر فيها الأهلي على لقب الدوري بشكل متتالي في الأربعينيات من القرن الماضي حيث ظفر بتسع بطولات متتالية بدأ في موسم 1948-1949 حتى موسم 1958-1959.

علما بأن موسم 1951-1952 لم يُقم من الأصل لمشاركة منتخب مصر دورة الألعاب الأولمبية بهيلسنكي.

فيما كانت ثاني أطول مدة سيطر فيها الأهلى على لقب الدوري في بداية الألفية الحالية.

ظفر الأهلي حينها بثماني بطولات متتالية بدأت في موسم 2004-2005 وحتى موسم 2013-2014.

علما بأن موسمي 2011-2012 و2012-2013 لم يتم استكمالها بسبب أحداث بورسعيد في الأول وأحداث سياسية في الثاني.

أما ثالث أطول فترة سيطر فيها الأهلى على لقب الدوري كانت في تسعينيات القرن الماضي.

توج المارد الأحمر حينها بسبعة ألقاب متتالية بدأت في موسم 1993-1994 حتى موسم 1999-2000.