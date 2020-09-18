"فينيش أورتن" لا يكفي.. حرس الحدود يقتل إنبي

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 - 20:09

كتب : FilGoal

حرس الحدود - الأهلي

خطف حرس الحدود انتصارا قاتلا من إنبي في الوقت المحتسب بدل من الضائع في اللقاء الذي شهد عودة طارق العشري لمقعد المدير الفني للفريق العسكري.

واستضاف حرس الحدود منافسه إنبي اليوم الجمعة في ملعب المكس في ختام الجولة 27 من الدوري.

ورفع الفوز رصيد حرس الحدود إلى 29 نقطة يحتل بهم المركز الـ14.

أخبار متعلقة
نهاية قصة استمرت 477 يوما.. المحكمة الرياضية تؤكد فوز الترجي بدوري أبطال إفريقيا قائمة الأهلي – عودة الشحات وياسر إبراهيم أمام المقاصة كيف يفكر الزمالك في ملف المدرب الجديد.. منافسة بين جروس وفيريرا

أما إنبي فتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز الثامن.

افتتح عبد الرحمن عامر أهداف اللقاء لصالح إنبي في الدقيقة الرابعة من ركلة حرة مباشرة.

ورغم احتفاله على طريقة راندي أورتن المصارع الشهير بإنهائه للنزال مع منافسيه لكن ما حدث في اللقاء لم يكن في صالح إنبي.

وأدرك حرس الحدود التعادل من ركلة جزاء سجلها عمرو الحلواني بعد عرقلة رامي صبري لمحمد أسامة.

وفي الدقيقة 44 سجل نانا أنتوي الهدف الثاني لحرس الحدود بعد مراوغته لمحمود جاد حارس إنبي.

ومع قدوم الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع احتسب الكم ركلة جزاء لحرس الحدود بعد عرقلة إبراهيم يحيى لتوني لوكاسا.

لكن بعد مشاهدة اللقطة في الفيديو عدل الحكم قراره إلى ركلة حرة وطرد إبراهيم يحيى بشكل مباشر.

وفي الشوط الثاني أدرك محمد شريف التعادل لإنبي في الدقيقة 70 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 89 سجل توني جوميز هدفا قاتلا بتسديدة قوية من داخل منقة الجزاء خطف بها الفوز لحرس الحدود.

حرس الحدود إنبي في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
راديو مونت كارلو: مانشستر يونايتد اتفق مع تيليس.. وباريس لا يزال في الصورة 26 دقيقة | أوروبا
"فينيش أورتن" لا يكفي.. حرس الحدود يقتل إنبي 48 دقيقة | الدوري المصري
قائمة أوروجوي – حضور سواريز ومدافع برشلونة.. واستبعاد كافاني 59 دقيقة | أمريكا
استراحة في الدوري – أسوان (1)-(0) الزمالك.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
نهاية قصة استمرت 477 يوما.. المحكمة الرياضية تؤكد فوز الترجي بدوري أبطال إفريقيا ساعة | إفريقيا
تشكيل بايرن – ظهور أول لـ ساني أمام شالكه ساعة | أوروبا
أبطال آسيا – السد يسحق العين.. والشارقة يتجاوز الدحيل في مباراة من 6 أهداف ساعة | آسيا
تحول كبير في الميركاتو.. سكاي - ليفربول قريب للغاية من ضم جناح ولفرهامبتون ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي 2 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 3 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا 4 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول
قد ينال إعجابك