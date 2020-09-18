"فينيش أورتن" لا يكفي.. حرس الحدود يقتل إنبي

خطف حرس الحدود انتصارا قاتلا من إنبي في الوقت المحتسب بدل من الضائع في اللقاء الذي شهد عودة طارق العشري لمقعد المدير الفني للفريق العسكري.

واستضاف حرس الحدود منافسه إنبي اليوم الجمعة في ملعب المكس في ختام الجولة 27 من الدوري.

ورفع الفوز رصيد حرس الحدود إلى 29 نقطة يحتل بهم المركز الـ14.

أما إنبي فتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز الثامن.

افتتح عبد الرحمن عامر أهداف اللقاء لصالح إنبي في الدقيقة الرابعة من ركلة حرة مباشرة.

ورغم احتفاله على طريقة راندي أورتن المصارع الشهير بإنهائه للنزال مع منافسيه لكن ما حدث في اللقاء لم يكن في صالح إنبي.

وأدرك حرس الحدود التعادل من ركلة جزاء سجلها عمرو الحلواني بعد عرقلة رامي صبري لمحمد أسامة.

وفي الدقيقة 44 سجل نانا أنتوي الهدف الثاني لحرس الحدود بعد مراوغته لمحمود جاد حارس إنبي.

ومع قدوم الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع احتسب الكم ركلة جزاء لحرس الحدود بعد عرقلة إبراهيم يحيى لتوني لوكاسا.

لكن بعد مشاهدة اللقطة في الفيديو عدل الحكم قراره إلى ركلة حرة وطرد إبراهيم يحيى بشكل مباشر.

وفي الشوط الثاني أدرك محمد شريف التعادل لإنبي في الدقيقة 70 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 89 سجل توني جوميز هدفا قاتلا بتسديدة قوية من داخل منقة الجزاء خطف بها الفوز لحرس الحدود.