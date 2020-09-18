انتهت في الدوري – أسوان (1)-(0) الزمالك.. تماسيح النيل ينتصرون

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 - 19:36

كتب : FilGoal

أسامة فيصل - الزمالك - أسوان

أسوان يواجه الزمالك في مهمة مرقتة لـ طارق يحيى كمدير فني للفريق الأبيض.

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أسوان والزمالك، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز أسوان على الزمالك بهدف

6 دقائق وقت محتسب بدل من ضائع.

ق. 89 عرضية من إسلام جابر ورأسية جديدة من مصطفى محمد في الشباك الخارجية.

ق. 87 رأسية مصطفى محمد بجانب القائم بقليل.

ق. 84 تصويبة ضعيفة من كاسونجو في يد مسعد عوض.

ق. 82 كريم بامبو يشارك بدلا من أسامة فيصل.

ق. 81 كرة طولية يقطعها حازم إمام قبل الحارس لكن الكرة تطول وتخرج إلى ركلة مرمى.

ق. 76 تصويبة قوية وجميلة من إمام عاشور لكن بجانب القائم بقليل.

ق. 73 تبديل جديد للزمالك بدخول كابونجو كاسونجو بدلا من أحمد عيد.

ق. 68 طولية من محمود علاء وأحمد عيد يسدد على الطائر لكن فوق المرمى بقليل.

ق. 66 تبديل أخيرا لأسوان بدخول محمد رزق بدلا من سولومون مانساري.

ق. 65 إصابة مسعد عوض بعد التحام مع عمر السعيد.

ق. 62 تبديل جديد لأسوان بدخول فادي فريد بدلا من إبراهيم جلال.

ق. 61 تصويبة من إمام عاشور يحولها مسعد عوض إلى ركنية.

ق. 58 تبديلان في صفوف الزمالك بدخول حازم إمام وعمر السعيد بدلا من مصطفى فتحي وحسام أشرف.

ق. 55 أوميد أوكري يشارك بدلا من محمد المرسي في صفوف أسوان.

ق. 54 تصويبة قوية من محمد طارق أبو العز يتصدى لها جنش على مرتين

ق. 46 طولية من الونش إلى أحمد عيد الذي يرسل عرضية ويقابلها مصطفى محمد برأسية ينفذها مسعد عوض بصعوبة.

تبديل لأسوان مع بداية الشوط الثاني بدخول مصطفى دويدار بدلا من كريم الطيب.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 جووول أووول لأسوان,. إبراهيم جلال برأسية في مرمى جنش. تمريرة طولية من هيثم الفيل، يستقبلها إبراهيم عادل برأسية ثم يسدد برأسية أخرى قبل أن تنزل على الأرض في مرمى جنش.

ق. 44 تصويبة على الطائرة من مصطفى فتحي لكن بعيدة عن المرمى.

ق. 43 إصابة إسلام جابر بعد التحام هوائي مع إبراهيم عادل لاعب أسوان.

ق. 28 تسديدة قوية من كريم الطيب من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها محمود جنش حارس مرمى الزمالك بثبات.

ق. 22 تبديل أول لأسوان بدخول أحمد عامر بدلا من محمد إسماعيل.

ق. 12 تصويبة قوية من إمام عاشور ومسعد عوض يتصدى لها على مرتين

ق. 1 جنش يتألق في الدقيقة الأولى ويتصدى لكرة خطيرة جدا من داخل الست ياردات.

بداية المباراة

في الدوري أسوان الزمالك
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