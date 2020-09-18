تشكيل الزمالك – جنش حارس.. وحسام أشرف وفيصل أساسيان أمام أسوان

يستمر محمود عبد الرحيم "جنش" في حراسة مرمى الزمالك أمام أسوان، فيما يقود حسام أشرف ومصطفى فتحي وأسامة فيصل خط الهجوم.

أعلن طارق يحيى المدرب المؤقت لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة أسوان بعد قليل.

تشكيل الزمالك شهد تواجد أحمد عيد كظهير أيمن أساسي في اللقاء، مع تواجد حازم إمام على دكة البدلاء بعد العودة من الإصابة، فيما يتواجد حسام أشرف كصانع ألعاب.

ويستمر إمام عاشور في خط الوسط وفي ظل استمرار إصابة فرجاني ساسي وغيابه عن المباراة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: إسلام جابر – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – أحمد عيد.

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور.

أمامهما: مصطفى فىحي – حسام أشرف – أسامة فيصل.

الهجوم: مصطفى محمد.

في دكة البدلاء تواجد كابونجو كاسونجو وعمر السعيد في خط الهجوم، فيما عاد حازم إمام بعد الشفاء من الإصابة.

وجاءت دكة الدبلاء كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد عبد الغني – حاتم محمد – حازم إمام – ياسين مرعي.

الوسط: سيف فاروق جعفر – كريم بامبو.

الهجوم: كابونجو كاسونجو – عمر السعيد.

ويلتقي الزمالك مع أسوان بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.