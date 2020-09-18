سواريز: انتقالي لـ يوفنتوس ربما يحدث

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 - 18:56

كتب : FilGoal

لويس سواريز - برشلونة - بايرن

رفض لويس سواريز مهاجم برشلونة إغلاق الباب بالكامل أمام انتقاله إلى صفوف يوفنتوس في الانتقالات الصيفية الجارية.

ورد سواريز في تصريح مقتضب للغاية على سؤال صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" أثناء مغادرته إيطاليا حول انضمامه ليوفنتوس "نعم من الممكن أن يتم الانتقال".

يأتي ذلك بعدما ذكر الصحفي الموثوق في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أمس الخميس أن يوفنتوس سيضم إدين دجيكو من روما وأن المفاوضات مع سواريز توقفت.

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ذلك قبل أن يذكر في وقت لاحق أن أتليتكو مدريد يفكر في ضم سواريز لكن حال تركه برشلونة يرحل مجانا وأن مدرب الفريق دييجو سيميوني يحب فكرة ضم المهاجم الأوروجوايائي.

وكان سواريز سافر لإيطاليا للخضوع لاختبار اللغة للحصول على الجنسية ومعاملته كلاعب محلي.

لكن يظل السؤال لماذا خضع سواريز لهذا الاختبار؟

المهاجم الأوروجوايائي كان في طريقه ليوفنتوس الذي أكمل عدد اللاعبين الأجانب لديه في قائمته لذا كان يتعين على سواريز أن يُعامل معاملة اللاعب الإيطالي.

وتملك زوجة سواريز الجنسية الإيطالية وهو ما يتيح له فرصة الحصول عليها بشرط إتقان اللغة.

وتنص اللوائح الإيطالية على أن لكل فريق حق ضم 12 لاعبا أجنبيا أي من خارج الاتحاد الأوروبي.

سواريز يوفنتوس برشلونة
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