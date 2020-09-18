انتهت في الدوري - حرس الحدود (3) - (2) إنبي.. العشري ينتصر على طولان
الجمعة، 18 سبتمبر 2020 - 17:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة حرس الحدود وإنبي، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بانتصار قاتل ومثير لحرس الحدود بثلاثة أهداف لهدفين.
ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.
ق89: جووول توني جوميز يسجل هدفا قاتلا والثالث لحرس الحدود رغم تصدي رائع من محمود جاد في بداية الهجمة.
ق70: جووول محمد شريف يدرك التعادل لإنبي.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم حرس الحدود بهدفين لهدف.
ق45+5: الحكم يلغي ركلة الجزاء ويحتسب ركلة حرة ويطرد إبراهيم يحيى لاعب إنبي مباشرة.
ق45+3: ركلة جزاء لحرس الحدود بعد عرقلة إبراهيم يحيى لتوني لوكاسا، والحكم يعود لمشاهدة اللقطة في الفيديو.
ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.
ق44: جووول نانا أنتوي يسجل الهدف الثاني بطريقة جميلة لحرس الحدود بعد مرواغة حارس إنبي محمود جاد.
ق13: جووول عمرو الحلواني يسجل هدف التعادل من ركلة جزاء.
ق12: الحكم يعود لمشاهدة اللقطة ويحتسب ركلة جزاء لحرس الحدود بعد عرقلة رامي صبري لمحمد أسامة.
ق4: جووول مبكر من إنبي من عبد الرحمن عامر من ركلة حرة مباشرة سددها مباشرة في الشباك.
بداية المباراة