بيليتش: حصلنا على أخبار جيدة من تقرير إصابة حجازي

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 - 17:04

كتب : FilGoal

أحمد حجازي

كشف الكرواتي سلافن بيليتش المدير الفني لفريق وست بروميتش ألبيون جديد موقف أحمد حجازي لاعب منتخب مصر من المشاركة مع فريقه بعد الإصابة التي ضربته مؤخرا.

وقال بيليتش: "إصابة حجازي ليست سيئة".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء إيفرتون "حصلنا على تقرير إصابة حجازي والأمور ليست سيئة".

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وتابع "حجازي سيبدأ الأسبوع المقبل وتلك أخبار جيدة".

وست بروميتش ألبيون يستعد لمواجهة إيفرتون يوم السبت في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، لقاء لن يشهد مشاركة حجازي بسبب الإصابة.

حجازي سيكون متاحا للمشاركة مع وست بروميتش في لقاء يوم الثلاثاء المقبل أمام بيرنتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية، وفقا لتصريحات بيليتش.

وغاب حجازي عن افتتاحية موسم وست بروميتش أمام ليستر سيتي في لقاء شهد انتصار الأخير بثلاثية مقابل لا شيء.

في إنجلترا أحمد حجازي وست برميتش ألبيون
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