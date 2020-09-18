في الدرجة الثانية - 4 عينات إيجابية في تليفونات بني سويف

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 - 16:53

كتب : رضا السنباطي

الأهلي - تليفونات بني سويف

أظهرت تحاليل الكشف عن فيروس كورونا (رابيد تيست)، ظهور 4 عينات إيجابية في صفوف فريق تليفونات بني سويف.

وصرّح أحمد سعد المشرف على الكرة في تليفونات بني سويف لـ FilGoal.com: "اللجنة الطبية أجرت تحاليل الدم صباح اليوم، وجاءت نتيجتها 4 حالات إيجابية، وهم أعمدة رئيسية للفريق في مراكز حراسة المرمى والدفاع والوسط المدافع والهجوم".

وتابع: "تم استبعاد الرباعي لحين إجراء مسحة طبية".

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وواصل: "الأمر سيئ لأننا نواجه سوهاج يوم الأحد والوقت ضيق قبل المسحة الطبية، كان يجب عمل تحليل الدم قبل المباريات بـ72 ساعة حتى لا نخسر لاعبينا".

وأكمل: "المسحة الطبية تحتاج إلى 48 ساعة، تم استبعاد اللاعبين وتعويضهم بأربعة ناشئين".

وأضاف: "لا نفهم لماذا تم ضغط المباريات واللعب كل 5 أيام بالرغم من المسافات الطويلة".

وأتم: "الإصابات أربكت حسابات الجهاز الفني قبل السفر إلى سوهاج".

ويحتل تليفونات بني سويف المركز السادس في مجموعة الصعيد برصيد 23 نقطة.

تليفونات بني سويف في الدرجة الثانية
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