في الدرجة الثانية - 4 عينات إيجابية في تليفونات بني سويف

أظهرت تحاليل الكشف عن فيروس كورونا (رابيد تيست)، ظهور 4 عينات إيجابية في صفوف فريق تليفونات بني سويف.

وصرّح أحمد سعد المشرف على الكرة في تليفونات بني سويف لـ FilGoal.com: "اللجنة الطبية أجرت تحاليل الدم صباح اليوم، وجاءت نتيجتها 4 حالات إيجابية، وهم أعمدة رئيسية للفريق في مراكز حراسة المرمى والدفاع والوسط المدافع والهجوم".

وتابع: "تم استبعاد الرباعي لحين إجراء مسحة طبية".

وواصل: "الأمر سيئ لأننا نواجه سوهاج يوم الأحد والوقت ضيق قبل المسحة الطبية، كان يجب عمل تحليل الدم قبل المباريات بـ72 ساعة حتى لا نخسر لاعبينا".

وأكمل: "المسحة الطبية تحتاج إلى 48 ساعة، تم استبعاد اللاعبين وتعويضهم بأربعة ناشئين".

وأضاف: "لا نفهم لماذا تم ضغط المباريات واللعب كل 5 أيام بالرغم من المسافات الطويلة".

وأتم: "الإصابات أربكت حسابات الجهاز الفني قبل السفر إلى سوهاج".

ويحتل تليفونات بني سويف المركز السادس في مجموعة الصعيد برصيد 23 نقطة.