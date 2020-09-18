سلبية تحليل لاعبي الأهلي قبل لقاء المقاصة

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 - 16:37

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي سلبية تحليل (رابيد تيست) للاعبي فريقه قبل لقاء مصر للمقاصة.

الأهلي يستعد لمواجهة المقاصة يوم السبت في لقاء قد يشهد تتويج المارد الأحمر بلقب الدوري بشكل رسمي في حالة تحقيقه الانتصار أو التعادل.

وأجرى الأهلي تحليل (رابيد تيست) يوم الخميس وذلك بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات، وجاءت النتائج بالكامل سلبية.

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وكان عبد الحفيظ قد أعلن عبر FilGoal.com تحول عينة ياسر إبراهيم من إيجابية لسلبية ليصبح متاحا للتواجد مع الفريق بشكل طبيعي أمام المقاصة.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير اليوم، بعدها من المنتظر أن يعلن السويسري ريني فايلر قائمة فريقه للقاء المقاصة.

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