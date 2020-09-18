رسميا - إنتر ميامي يضم إيجوايين.. "لدي كل الأدوات اللازمة للنجاح"

أعلن نادي إنتر ميامي رسميا ضم جونزالو إيجوايين مهاجم يوفنتوس السابق، وسيرتدي اللاعب الرقم 9 مع فريقه الأمريكي الجديد.

وصرح صاحب الـ32 عاما بعد انضمامه للفريق الأمريكي المملوك لديفيد بيكام نجم الكرة الإنجليزية السابق: "قبل كل شيء أريد أن أشكر إنتر ميامي لما بذله من جهد للتوقيع معي، أعتقد أنها ستكون خبرة جميلة في حياتي".

وواصل "تلك الخبرة ما كنت أبحث عنه، خبرة جديدة لي في دوري جديد ومدينة جميلة، أشعر بسعادة كبيرة للتواجد هنا، هدفي هو محاولة نقل خبرتي التي اكتسبتها في أوروبا لمساعدة الفريق على النمو".

وتابع "أشعر بشعور جيد كلاعب، ومتحفز للغاية لتجربة الدوري الجديد ومساعدة فريقي، بشكل شخصي هدفي هو توضيح أنه يمكنني المساهمة والاستمرار في اللعب بشكل رائع هنا، وآمل أن أتمكن من تحقيق ذلك لأن لدي كل الأدوات اللازمة للنجاح".

وأتم "إنتر ميامي فريق تحت الإنشاء لكن هناك قاعدة جيدة للوصول إلى الأهداف الهامة".

وسيرتدي إيجوايين الرقم 9 وينتظر فقط الحصول على بطاقته الدولية والفيزا وإنهاء فترة الحجر الإجبارية بناء على توجيهات الحكومة الأمريكية وبرتوكولات السلامة وهيئة الصحة في الدوري الأمريكي.

وصرح بول ماكدونا المدير الرياضي للنادي قائلا: "نحن سعداء لإتمام الصفقة وإضافة هداف خبير وناجح مثل إيجوايين للفريق، تألق في أفضل أندية ودوريات العالم".

وتابع "هدف إدارتنا والمجموعة المالكة ليس فقط ضم صفوة اللاعبين، بل أيضا أشخاص جيدين يشاركوننا نفس الطموح والتطلع لكتابة التاريخ في كرة قدم أمريكا الشمالية. نحن واثقون أننا وجدنا ذلك في جونزالو".

نادي إنتر ميامي ضم لياندرو جونزاليس بيريز لاعب تيخوانا المكسيكي وبلايس ماتويدي وإيجوايين من يوفنتوس خلال السوق الصيفية الجارية.

إيجوايين وبيكام لعبا معا لمدة 6 أشهر في ريال مدريد قبل 13 عاما، وقد يعودان للعمل معا مجددا لكن في أدوار مختلفة هذه المرة.

ويخوض إنتر ميامي موسمه الأول على الإطلاق في الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، لكنه لم يحقق سوى فوزين من 11 مباراة في المجموعة الشرقية حتى اللحظة.

صاحب الـ32 عاما لعب ليوفنتوس منذ أن انتقل إليه قادما من نابولي عام 2016 مقابل 90 مليون يورو.

"البيبيتا" خرج خلال تلك الفترة معارا إلى ميلان ثم تشيلسي، وسجّل إجمالا 66 هدفا مع السيدة العجوز في 149 مباراة.