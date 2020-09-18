بيلد: بايرن اتفق على البنود الشخصية مع مدافع أياكس.. وعقبة أمام إتمام الصفقة

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 - 15:11

كتب : FilGoal

سيرجينو ديست - أياكس

اتفق نادي بايرن ميونيخ على البنود الشخصية مع سيرجينو ديست مدافع أياكس، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وأشار التقرير أنه على الرغم من اتفاق بايرن مع اللاعب على انضمامه بعقد يمتد لـ5 مواسم إلا أن المشكلة تكمن في اتفاق بايرن مع أياكس.

نادي أياكس يطلب مبلغ 20 مليون يورو بجانب 5 ملايين كإضافات مقابل رحيل الظهير صاحب الـ19 عاما.

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بايرن ميونيخ حدد مبلغ 10 ملايين يورو فقط لضم اللاعب الدولي الأمريكي وتلك نقطة الخلاف في المفاوضات.

وأوضح التقرير أن المفاوضات متوقفة في الوقت الحالي رغم اتفاق بايرن مع اللاعب، والنادي متمسك بتخفيض أياكس لما يطلبه من مال لضم ديست.

سيرجينو ديست انضم إلى أكاديمية أياكس في صيف 2012 وتم تصعيده للفريق الأول في سبتمبر 2019.

ولعب ديست بقميص أياكس في 36 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع 6 أهداف أخرى.

ويمتد عقد الدولي الأمريكي الحالي مع أياكس حتى صيف 2022.

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