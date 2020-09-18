ريكاردو: الثنائي محمود عبد الله وحازم مرسي سيكون له مستقبل باهر وسيحل مشاكل الفريق

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 - 15:04

كتب : ياسر الشريف

ريكاردو

قال هيرون ريكاردو مدرب الإسماعيلي إنه معجب للغاية بقدرات الثنائي الصاعد حديثا للفريق الأول محمود عبد الله وحازم مرسي مشيرا إلى أنه يتوقع مستقبلا باهرا له، وأنه سيساهم في علاج أهم ما يعاني منه الفريق خلال الفترة المقبلة.

وصرح ريكاردو عقب ودية بين الفريق الأول وفريق ب: "معجب للغاية بقدرات الثنائي الصاعد للفريق الأول حديثا محمود عبد الله صانع الألعاب وحازم مرسي مهاجم".

وواصل "الثنائي متميز وأتوقع له مستقبلا باهرا مع الفريق وفي الكرة المصرية خلال وقت قصير".

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وأكمل "سيساهمان في علاج أهم ما يعاني منه الفريق الأول من غياب الفاعلية الهجومية وبطء تحضير الهجمات".

وتابع "النجاح في علاج تلك الأزمة سيكون له مفعول إيجابي على النتائج خلال الفترة المقبلة".

وأتم "لا أهتم بالنتائج في المباريات الودية على الإطلاق، بل باكتشاف اللاعبين والتدرب على الخطط الفنية".

وكان فريق الإسماعيلي ب قد فاز بنتيجة 2-1 على الفريق الأول وديا، في مباراة كان يهدف ريكاردو من ورائها التعرف على إمكانيات لاعبيه الصاعدين.

الإسماعيلي يحل ضيفا على إنبي يوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.

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