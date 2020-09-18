سبورت: كلوب مهتم بضم عثمان ديمبيلي إلى ليفربول

أبدى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول اهتمامه بضم الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة الإسباني لصفوف الفريق.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فأن النادي الإنجليزي تواصل مع نظيره الكتالوني لبحث إمكانية انضمامه على سبيل الإعارة.

ويسعى كلوب لتعزيز قدرات الريدز الهجومية في ظل وجود الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وإضافة عمق للتشكيل وخلق المنافسة.

ويؤمن كلوب وفقا للتقرير بمهارات ديمبيلي وسرعته ويأمل إضافة اللاعب لخياراته الهجومية.

وأضاف التقرير أن ليفربول سيتحمل راتب اللاعب بالإضافة لضمه على سبيل الإعارة مقابل مبلغ صغير، لكن لم ترد إدارة برشلونة، إذ لا يريدون رحيله إلا على سبيل الإعارة.

الفرنسي الشاب تعافى من الإصابة إذ فشل في خوض أي مباراة منذ نوفمبر الماضي ويستعد لموسمه الرابع مع برشلونة.

الجناح البالغ 23 عاما خاض 74 مباراة بقميص برشلونة سجل 19 هدفا وصنع 17 في جميع المسابقات.