سبورت: كلوب مهتم بضم عثمان ديمبيلي إلى ليفربول

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 - 13:55

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - برشلونة

أبدى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول اهتمامه بضم الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة الإسباني لصفوف الفريق.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فأن النادي الإنجليزي تواصل مع نظيره الكتالوني لبحث إمكانية انضمامه على سبيل الإعارة.

ويسعى كلوب لتعزيز قدرات الريدز الهجومية في ظل وجود الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وإضافة عمق للتشكيل وخلق المنافسة.

أخبار متعلقة
انتهى موسمه.. عثمان ديمبيلي يغيب عن برشلونة 6 أشهر برشلونة: عثمان ديمبيلي سيخضع لعملية جراحية برشلونة يوضح إصابة عثمان ديمبيلي سبورت: برشلونة رفض 70 مليون يورو لبيع عثمان ديمبيلي

ويؤمن كلوب وفقا للتقرير بمهارات ديمبيلي وسرعته ويأمل إضافة اللاعب لخياراته الهجومية.

وأضاف التقرير أن ليفربول سيتحمل راتب اللاعب بالإضافة لضمه على سبيل الإعارة مقابل مبلغ صغير، لكن لم ترد إدارة برشلونة، إذ لا يريدون رحيله إلا على سبيل الإعارة.

الفرنسي الشاب تعافى من الإصابة إذ فشل في خوض أي مباراة منذ نوفمبر الماضي ويستعد لموسمه الرابع مع برشلونة.

الجناح البالغ 23 عاما خاض 74 مباراة بقميص برشلونة سجل 19 هدفا وصنع 17 في جميع المسابقات.

عثمان ديميبلي برشلونة ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر سولشاير: طلب من الصحف حول مشاكل الحراس.. وجرينوود احتاج للراحة وليس المنتخب 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سبورت: كلوب مهتم بضم عثمان ديمبيلي إلى ليفربول 45 دقيقة | أوروبا
بعيدا عن الإحصائيات المجردة.. دليلك لمعرفة أهمية تياجو لـ ليفربول ساعة | تحليل في الجول
طبيب أسوان لـ في الجول: إصابة عبد المجيد تمنعه عن مواجهة الزمالك وعودة فادي فريد ساعة | الدوري المصري
هدف بيراميدز - تقرير تونسي: كريم العريبي على أعتاب الدوري الفرنسي ساعة | الدوري المصري
تياجو يودع بايرن وجماهيره: اتخذت أصعب قرار في مسيرتي 2 ساعة | أوروبا
إيطاليا تعتزم حضور 1000 مشجع جميع المسابقات الرياضية 2 ساعة | أوروبا
وفاة لاعب لبناني متأثرا بإصابته برصاصة طائشة 3 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي 2 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 3 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا 4 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول
قد ينال إعجابك