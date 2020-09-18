طبيب أسوان لـ في الجول: إصابة عبد المجيد تمنعه عن مواجهة الزمالك وعودة فادي فريد

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 - 13:34

كتب : رضا السنباطي

فريق أسوان - محمد عبد المجيد

قال محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبي لنادي أسوان إن محمد عبد المجيد ثاني هدافي الفريق خلال الموسم الحالي وصاحب هاتريك مواجهة سموحة يغيب عن مباراة الزمالك للإصابة فيما عاد فادي فريد لقائمة الفريق. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح عبد الغفار قائلا: "يغيب محمد عبد المجيد عن الفريق بسبب الإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال تدريبات الأربعاء".

وواصل "اللاعب يغيب 5 أيام وسيعود للتدريبات بعد ذلك".

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وأكمل "فادي فريد بات جاهزا بعد معاناته من الآم في الركبة وانضم لقائمة مواجهة الزمالك".

فادي فريد هداف أسوان هذا الموسم بـ6 أهداف يليه محمد عبد المجيد بـ5 وأوميد أوكري بـ4 أهداف.

عبد المجيد خاض مع أسوان هذا الموسم 8 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف، منها هاتريك في مباراة سموحة قبل تعرضه للطرد وإيقافه في مباراتي الإنتاج الحربي وطنطا لكنه أصيب قبل أن يعود لمواجهة الزمالك.

فادي فريد خاض 18 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم سجل خلالها 6 أهداف.

ولم يتواجد صاحب الـ23 عاما خلال مباراتي الإنتاج الحربي وطنطا بسبب الإصابة.

ويستعد أسوان لمواجهة ضيفه الزمالك مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.

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