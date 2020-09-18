هدف بيراميدز - تقرير تونسي: كريم العريبي على أعتاب الدوري الفرنسي

حصل المهاجم الجزائري كريم العريبي على موافقة النجم الساحلي التونسي بالسفر إلى فرنسا تمهيدا لانتقاله لصفوف نيم الفرنسي.

كريم عريبي النادي : النجم الساحلي النجم الساحلي

وسيخضع اللاعب للفحص الطبي ومن ثم سيوقع للنادي الفرنسي الذي ينافس في الدرجة الأولى.

وستكلف الصفقة حسب موقع "Foot24" التونسي 800 ألف يورو.

الهداف الجزائري يتصدر ترتيب هدافي النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 أهداف، كما سجل 3 أهداف فقط في الدوري التونسي.

وكان المهاجم البالغ 26 عاما ضمن اهتمامات نادي بيراميدز وبعض الأندية السعودية في وقت سابق.

وسبق أن صرّح هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز: "نعم، كريم العريبي من ضمن الأسماء المرشحة للانضمام لـ بيراميدز".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة النهار "لا جديد حتى الآن، ولكنه من الأسماء المرشحة".