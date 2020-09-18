هدف بيراميدز - تقرير تونسي: كريم العريبي على أعتاب الدوري الفرنسي

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 - 13:18

كتب : FilGoal

كريم العريبي - النجم الساحلي - الهلال السعودي

حصل المهاجم الجزائري كريم العريبي على موافقة النجم الساحلي التونسي بالسفر إلى فرنسا تمهيدا لانتقاله لصفوف نيم الفرنسي.

كريم عريبي

النادي : النجم الساحلي

النجم الساحلي

وسيخضع اللاعب للفحص الطبي ومن ثم سيوقع للنادي الفرنسي الذي ينافس في الدرجة الأولى.

وستكلف الصفقة حسب موقع "Foot24" التونسي 800 ألف يورو.

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الهداف الجزائري يتصدر ترتيب هدافي النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 أهداف، كما سجل 3 أهداف فقط في الدوري التونسي.

وكان المهاجم البالغ 26 عاما ضمن اهتمامات نادي بيراميدز وبعض الأندية السعودية في وقت سابق.

وسبق أن صرّح هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز: "نعم، كريم العريبي من ضمن الأسماء المرشحة للانضمام لـ بيراميدز".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة النهار "لا جديد حتى الآن، ولكنه من الأسماء المرشحة".

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