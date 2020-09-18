خوفا من الإصابة بـ كورونا.. فريق ألماني يخسر 37-0

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 - 10:22

كتب : إسلام أحمد

لحظات غريبة على كرة القدم.. مباراة دورتموند وشالكه في ظل الاحتياطات من كورونا

خسارة ضخمة بنتيجة 37-0 تعرض لها فريق ريبدورف الألماني بسبب خوف اللاعبون من الإصابة بـ فيروس كورونا.

الفريق خسر بتلك النتيجة بعدما خاض المباراة بالحد الأدنى من اللاعبين وهو 7، بسبب مخالطة لاعبي الفريق الخصم "هولدنشتيدت" في مباراة سابقة شخص ثبتت إصابته بـ فيروس كورونا.

وعلى الرغم من سلبية مسحة لاعبي فريق هولدنشتيدت قبل المباراة، فضل لاعبو ريبدورف خوض المباراة بدلا من دفع غرامة 200 يورو بعدما رفض الاتحاد تأجيل المباراة.

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ولم يلعب فريق هولدنشتيدت بلاعبي الفريق الأول بل الفريق الثاني، وعلى الرغم من ذلك لم يشعر لاعبو ريبدورف بالأمان وتركوا الكرة للخصم.

وفي بداية المباراة، نزل أحد لاعبي ريبدورف أرض الملعب ومرر الكرة إلى لاعب في الفريق الخصم، ثم ابتعد لاعبو ريبدورف عن وسط الملعب.

باتريك ريستو رئيس نادي ريبدورف قال لشبكة ESPN الرياضية: "لم يتفهم لاعبو هولدنشتيدت الأمر. لكننا لم نرغب في المخاطرة بأي شيء".

وأضاف "اللاعبون لم يخوضوا مواجهات مباشرة، واتبعوا قواعد التباعد الاجتماعي، بمسافة مترين بينهم وبين لاعبي هولدنشتيدت".

لاعبو هولدنشتيدت استغلوا الأمر وسجلوا 37 هدفا بمعدل هدف كل 3 دقائق.

وقال فلوريان شيرواتر مدرب هولدنشتيدت: "لم يكن هناك أي سبب لعدم لعب هذه المباراة".

ريبدورف هولدنشتيدت
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