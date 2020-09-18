مواعيد مباريات الجمعة 18 سبتمبر.. أسوان يواجه الزمالك وبايرن ضد شالكه

يواجه نادي حرس الحدود ضيفه إنبي ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من الدوري المصري الممتاز في السادسة مساء على قناة "أون تايم سبورت 2".

وفي الثامنة مساء على قناة "أون تايم سبورت 1" يواجه الزمالك مضيفه أسوان ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

وتقام اليوم أولى مباريات الدوري الألماني للموسم الجديد، حينما يستضيف مباراة بايرن ميونيخ نظيره شالكه في الثامنة والنصف مساء.

ويستضيف الشارقة الإماراتي نظيره الدحيل القطري في الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا على قناة "بي إن سبورتس 8".

ويواجه السد القطري نظيره العين الإماراتي في نفس الدور ونفس الموعد ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 7".

ويستضيف التعاون السعودي نظيره بيرسبوليس الإيراني في نفس الدور في الثامنة مساء على قناة "بي إن سبورتس 8" وفي نفس الموعد يواجه النصر السعودي نظيره سباهان أصفهان على قناة " بي إن سبورتس 7".

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