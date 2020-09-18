التعاون: لسنا مهتمين بـ ساسي

قال عبد الله اليوسف المتحدث الرسمي باسم التعاون السعودي إن ناديه ليس مهتما بضم فرجاني ساسي لاعب الزمالك الحالي.

وعن فرجاني ساسي لاعب الزمالك بالتحديد قال: "هذا مجرد كلام يُنشر وليس حقيقيا".

وأضاف في تصريحاته لقناة "إم بي سي مصر" ردا على أنباء ضم أي من معاوني مدرب الفريق الجديد باتريس كارتيرون من فريقه السابق الزمالك أجاب بحسم "لا".

وكان التعاون أعلن يوم الأربعاء رسميا تعاقده مع كارتيرون بعقد يمتد لعامين.

وعن كارتيرون قال: "المستشار القانوني لدينا تأكد من استقالة كارتيرون ومن أن موقفنا قانوني فنحن نحافظ على علاقتنا بجميع الأندية".

وأتم "المفاوضات مع كارتيرون بدأت بعد رحيله من الزمالك فقبل التعاقد معه كنا نفاوض مدرب من شرق أوروبا".