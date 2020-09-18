والد بلايلي: الأهلي يريده بشدة.. الأولوية لـ الترجي ولكن

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 - 00:30

كتب : FilGoal

يوسف بلايلي

كشف حفيظ بلايلي والد ووكيل أعمال يوسف بلايلي لاعب أهلي جدة السعودي والمنتخب الجزائري عن وجود عرضين لضم نجله حاليا من الأهلي والترجي.

وقال والد بلايلي في تصريحات لإذاعة "أي إف إم" التونسية: "لا يوجد مفاوضات رسمية بيننا وبين الترجي حاليا".

واستدرك "لكنني أعرف أن الترجي يفاوض أهلي جدة لضم يوسف".

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وبسؤاله ماذا لو حدث اتصال بين الترجي ويوسف أجاب "الفريق الذي يتميز بالجدية في المفاوضات ويكون تقييمه جاد لن نقول له لا".

وتابع "الأولوية للترجي فيوسف يعرف الترجي جيدا ولن يكون هناك مانع للعودة، لكن كما قلت حتى الآن لا يوجد أي اتصال رسمي".

وبسؤاله عن موقف الأهلي أجاب "الأهلي المصري لديه رغبة كبيرة في ضم يوسف ويفاوضنا كثيرا".

وأردف "حاول الأهلي ضم يوسف على سبيل الإعارة لكن هناك سوء تفاهم بينه وبين أهلي جدة، لذا ننتظر ما سيحدث".

وأتم والد ووكيل أعمال اللاعب الجزائري "من سيمتاز بالجدية ويقدم العرض الأفضل سيفوز باللاعب".

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