عودة هاشم وأحمد أيمن لتدريبات الإسماعيلي.. واستمرار تأهيل صادق والمحمدي

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 20:56

كتب : ياسر الشريف

الأهلي - الإسماعيلي

كشف أحمد العجوز مدير الكرة بالإسماعيلي والمدرب العام، حالة مصابي الفريق.

وقال العجوز في تصريحات لـFilGoal.com: "محمد هاشم قلب الدفاع وأحمد أيمن الظهير الأيمن عادا للمشاركة في التدريبات استعدادا لإنبي".

وأضاف "محمد صادق وباهر المحمدى مازالا يؤديان تدريبات تأهيلية لتمام الشفاء من الإصابة".

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وأتم "نسعى لاستكمال علاج كافة المصابين بهدف مشاركة كل الطاقات، إذ نحتاج لكل اللاعبين في ظل الأزمات التى يمر بها الفريق".

ويلتقي الإسماعيلي مع إنبي يوم الإثنين المقبل على ملعب بورتسبورت ، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

في الدوري الإسماعيلي أحمد العجوز
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