سلبية لعبا ونتيجة.. المصري يتعادل مع طلائع الجيش

تعادل المصري وطلائع الجيش بدون أهداف على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

التعادل رفع رصيد المصري للنقطة الـ29 في المركز الـ13، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة الـ30 في المركز الـ11.

التشكيل

علي ماهر بدأ اللقاء بتواجد عمرو موسى كقلب دفاع، فيما تقدم عبد الرحمن زين لوسط الملعب، وبتواجد أوستين أموتو كمهاجم صريح.

عماد حمدي عاد أيضا لدكة بدلاء المصري بعد غياب 10 أشهر للإصابة.

في المقابل قاد ناصر منسي تشكيل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني.

وصف المباراة

فرص كثيرة غير خطيرة

لا يمكننا القول بأن البداية كانت هادئة، لكنها لم تكن خطيرة. فرص متبادلة من الفريقين بلا خطورة على المرميين.

ناصر منسي سدد في الدقيقة الخامسة كرة قوية، وتصدى لها أحمد مسعود بثبات.

وعمار حمدي سدد أيضا في الدقيقة التاسعة لكن بجانب المرمى بقليل.

في الدقيقة الـ20 رد المصري بعرضية من مصطفى طيارة، قابلها أوستين أموتو برأسية في يد محمد بسام.

محمد ناصف ظهير طلائع الجيش اخترق من الجهة اليسرى في الدقيقة الـ29 وأرسل عرضية أرضية، أخرجها الدفاع.

وكاد أحمد مسعود يتسبب في هدف لصالح طلائع الجيش في الدقيقة الـ33 بعد كرة طويلة خرج مسعود فيها ومررها أحمد "زلا" ظهير الطلائع عرضية، لكن الدفاع أنقذها قبل أن تصل إلى ناصر منسي.

ومن جديد هدد طلائع الجيش مرمى المصري في الدقيقة الـ36 بعرضية من ناصف، قابلها خالد سطوحي بتصويبة ضعيفة في يد مسعود.

تبديل مبكر

علي ماهر أدرك بأن وضع الفريق ليس جيدا وقرر التدخل هنا. شارك أحمد عادل "ميسي" بدلا من عبد الرحمن زين في الدقيقة الـ39.

المصري دخل أجواء اللقاء هنا وامتلك الكرة قليلا دون تشكيل خطورة تذكر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

عبد الحميد بسيوني بدأ الشوط الثاني بتبديلين ودخول أحمد سمير وعمرو جمال بدلا من ناصر منسي ومحمد شحاتة.

سيطرة طلائع الجيش استمرت. عرضية من زولا في الدقيقة الـ55، قابلها عمرو جمال برأسية، لكن مسعود تألق وتصدى لها.

عبد الحميد بسيوني أجرى ثالث تبديلاته في الدقيقة الـ59 بدخول محمد أشرف "روقا" بدلا من عمار حمدي للإصابة.

علي ماهر تدخل مجددا في الدقيقة الـ63 بدخول أحمد ياسر وحجاج عويس بدلا من عمر كمال عبد الواحد المصاب، وزياد فرج.

تبديل أخير

آخر تبديلات علي ماهر كانت في الدقيقة الـ74 بدخول محمود وادي بدلا من مفتاح طقطق.

في المقابل رد عبد الحميد بسيوني بتبديلين في الدقيقة الـ75 بدخول أحمد داوودا ومحمود عاطف بدلا من كريم طارق وخالد سطوحي.

المباراة استمرت في وضعها الممل ويغلب عليها التوقفات بسبب إصابات اللاعبين.

محاولة جديدة للمصري في الدقيقة الـ85 من ركنية نفذها فريد شوقي، وقابلها حجاج عويس برأسية بجانب المرمى بقليل.

مطالبة بركلة جزاء

في الدقيقة الـ87 سقط أوستين أموتو بعد تدخل من محمد ناصف داخل منطقة الجزاء، لكن حكم اللقاء جهاد جريشة احتسب تسلل على أموتو.

في الإعادة بأن ربما يكون أموتو ليس متسللا، لكن جهاد جريشة لم يلجأ لتقنية الفيديو أيضا.

جهاد جريشة احتسب 6 دقائق كوقت بدل من ضائع، لكنها لم تشهد الجديد، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

التعادل رفع رصيد المصري للنقطة الـ29 في المركز الـ13، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة الـ30 في المركز الـ11.