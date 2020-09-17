تشكيل المصري – عودة عماد فتحي للبدلاء أمام طلائع الجيش

عاد عماد فتحي لبدلاء النادي المصري بعد غياب عشرة أشهر للإصابة.

ويتواجد عماد فتحي على بدلاء المصري أمام طلائع الجيش لأول مرة منذ الإصابة أمام نواذيبو الموريتاني في 1 ديسمبر الماضي، ضمن الكونفدرالية الإفريقية.

تشكيل المصري شهد أيضا تواجد زياد فرج في التشكيل الأساسي بجانب مفتاح طقطق، وخلف أوستين أموتو كمهاجم صريح.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس: أحمد مسعود.

الدفاع: بهاء مجدي – عبد الرحمن زين – أحمد حامد "شوشة" – مصطفى طيارة.

الوسط: فريد شوقي – عمرو موسى.

أمامهما: مفتاح طقطق – زياد فرج – عمر كمال عبد الواحد.

الهجوم: أوستين أموتو.

📋أوستين أموتو ومفتاح طقطق يقودان هجوم المصري 📋ناصر منسي يقود هجوم طلائع الجيش، وعمار حمدي أساسي#في_الدوري pic.twitter.com/XxPO41qWlO — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 17, 2020

وجاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: أحمد عبد الفتاح.

الدفاع: كريم العراقي.

الوسط: حجاج عويس – إيزي إيميكا – عبد الناصر محمد "دي ماريا" – أحمد عادل "ميسي" – عماد فتحي.

الهجوم: أحمد ياسر – محمود وادي.