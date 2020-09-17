تشكيل المصري – عودة عماد فتحي للبدلاء أمام طلائع الجيش

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 17:38

كتب : FilGoal

عماد فتحي - المصري

عاد عماد فتحي لبدلاء النادي المصري بعد غياب عشرة أشهر للإصابة.

ويتواجد عماد فتحي على بدلاء المصري أمام طلائع الجيش لأول مرة منذ الإصابة أمام نواذيبو الموريتاني في 1 ديسمبر الماضي، ضمن الكونفدرالية الإفريقية.

تشكيل المصري شهد أيضا تواجد زياد فرج في التشكيل الأساسي بجانب مفتاح طقطق، وخلف أوستين أموتو كمهاجم صريح.

أخبار متعلقة
المصري يكشف لـ في الجول سبب رحيل السقا عن الجهاز الفني عضو مجلس إدارة المصري لـ في الجول: لم نتسلم دعم وزارة الشباب والرياضة رغم الإعلان عنه مواعيد مباريات الخميس 17 سبتمبر 2020.. المصري يواجه الطلائع وتوتنام وميلان يلعبان في الدوري الأوروبي عبد الظاهر السقا يرحل عن المصري.. والأخير يعلق عبر في الجول

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس: أحمد مسعود.

الدفاع: بهاء مجدي – عبد الرحمن زين – أحمد حامد "شوشة" – مصطفى طيارة.

الوسط: فريد شوقي – عمرو موسى.

أمامهما: مفتاح طقطق – زياد فرج – عمر كمال عبد الواحد.

الهجوم: أوستين أموتو.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: أحمد عبد الفتاح.

الدفاع: كريم العراقي.

الوسط: حجاج عويس – إيزي إيميكا – عبد الناصر محمد "دي ماريا" – أحمد عادل "ميسي" – عماد فتحي.

الهجوم: أحمد ياسر – محمود وادي.

في الدوري المصري عماد فتحي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - المصري ضد طلائع الجيش 14 دقيقة | الدوري المصري
أس: ريال مدريد يستضيف مبارياته على ملعب بلد الوليد في هذه الحالة 15 دقيقة | أوروبا
تشكيل المصري – عودة عماد فتحي للبدلاء أمام طلائع الجيش 19 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الزمالك - ماذا فعل باتشيكو منذ قيادة الأبيض.. وهل هو الحل الأمثل لخلافة كارتيرون؟ 31 دقيقة | الدوري المصري
التشيرينجيتو: بيل ودّع زملاءه في ريال مدريد 32 دقيقة | أوروبا
أحمد مرتضى ردا على كارتيرون: من أنت؟.. هربت من تدريب الزمالك والعالم بأكمله يعرف ذلك 57 دقيقة | الدوري المصري
كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" ساعة | الدوري المصري
دانيلو: هذا هو الفارق بين زيدان وجوارديولا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي 2 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول 4 خبر في الجول - كارتيرون يبلغ الزمالك برغبته في عدم استكمال مهمته مع الفريق
قد ينال إعجابك