تشكيل المصري – عودة عماد فتحي للبدلاء أمام طلائع الجيش
الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 17:38
كتب : FilGoal
عاد عماد فتحي لبدلاء النادي المصري بعد غياب عشرة أشهر للإصابة.
عماد فتحي
النادي : المصري
ويتواجد عماد فتحي على بدلاء المصري أمام طلائع الجيش لأول مرة منذ الإصابة أمام نواذيبو الموريتاني في 1 ديسمبر الماضي، ضمن الكونفدرالية الإفريقية.
تشكيل المصري شهد أيضا تواجد زياد فرج في التشكيل الأساسي بجانب مفتاح طقطق، وخلف أوستين أموتو كمهاجم صريح.
وجاء تشكيل المصري كالتالي:
حارس: أحمد مسعود.
الدفاع: بهاء مجدي – عبد الرحمن زين – أحمد حامد "شوشة" – مصطفى طيارة.
الوسط: فريد شوقي – عمرو موسى.
أمامهما: مفتاح طقطق – زياد فرج – عمر كمال عبد الواحد.
الهجوم: أوستين أموتو.
📋أوستين أموتو ومفتاح طقطق يقودان هجوم المصري
📋ناصر منسي يقود هجوم طلائع الجيش، وعمار حمدي أساسي#في_الدوري pic.twitter.com/XxPO41qWlO— FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 17, 2020
وجاءت دكة البدلاء كالتالي:
حارس: أحمد عبد الفتاح.
الدفاع: كريم العراقي.
الوسط: حجاج عويس – إيزي إيميكا – عبد الناصر محمد "دي ماريا" – أحمد عادل "ميسي" – عماد فتحي.
الهجوم: أحمد ياسر – محمود وادي.