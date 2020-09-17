دانيلو: هذا هو الفارق بين زيدان وجوارديولا

أوضح البرازيلي دانيلو لاعب يوفنتوس الفارق بين زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي.

دانيلو كان من المحظوظين الذين تدربوا على يد كلاهما ويعلم الفارق بينهما.

وقال دانيلو عن أوجه الاختلاف بينهما: "لقد كانا مختلفين تماماً في طريقة عملهما، لكن التجربتين إيجابيتين للغاية بالنسبة لي".

وأضاف في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي "زيدان هادئ جداً، ولديه شخصية قوية. فهو يحصل على أفضل النتائج من اللاعبين من خلال جعلهم يشعرون بالراحة".

وتابع "كان من الرائع حقاً العمل معه، وكانت فترة ناجحة جداً بالنسبة لريال مدريد. لقد كانت علاقتي به جيدة للغاية".

وحقق دانيلو لقب دوري أبطال أوروبا مرتين تحت قيادة زيزو، في موسمي 2015-2016 و2016-2017.

وواصل البرازيلي "أما جوارديولا فهو عكسه تماماً، إنه مفعم بالحيوية ويحصل على أفضل ما لدى لاعبيه بفضل هذه الحيوية".

وأردف "لقد ساعدني بتلك الحيوية لإعطاء أقصى ما لدي في كل دقيقة من المباراة. هذه هي الطريقة التي يعمل بها".

وأكمل لاعب يوفنتوس "لقد أمضيت معه عامين، وكانت أيضاً فترة ناجحة من حيث النتائج".

وحصد لاعب سانتوس السابق لقب الدوري الإنجليزي مرتين مع سيتي، موسمي 2017-2018 و2018-2019.

وعن انطباعاته الأولى عن مدربه الجديد في يوفنتوس أندريا بيرلو، أوضح "انه حقا هادئ. يفهم عقلية اللاعبين على أرض الملعب لأنه لم يمرّ وقت طويل على اعتزاله اللعب. كما أنه يعرف كل شيء عن يوفنتوس".

واستمر "بيرلو يعرف كيفية تمرير رسائله، والتحدث إلى اللاعبين وجهاً لوجه، للحصول على أفضل النتائج منهم".

وأتم "لقد بدأ يطبق بعض الأفكار التكتيكية الجيدة حقاً، وهو واضح جداً في الطريقة التي يريد أن يلعب بها الفريق، وهذا أمر يعجبني كثيراً. لقد كانت الأيام الأولى مع بيرلو إيجابية للغاية".