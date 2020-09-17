حارس بايرن الجديد: أحاول أن أكون مثل نوير

يتطلع ألكسندر نوبل حارس بايرن ميونيخ الجديد لأن يصبح في مستوى مانويل نوير الحارس الأساسي للبافاري.

بايرن كان قد توصل لاتفاق في يناير الماضي مع شالكه على انتقال حارسه ألكسندر نوبل مع بداية الموسم الجديد.

وقال نوبل في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "أنا أتعلم من مانويل نوير كثيرا، لقد كان أفضل حارس مرمى في العالم لسنوات عديدة".

وأضاف حارس شالكه السابق "أحاول أن أكون مثله يوما ما".

وعن قرار انتقاله لبايرن، أوضح نوبل "إنه النادي الأكبر في العالم، ولقد رأينا ذلك جميعًا الفترة الماضية".

وتابع "لقد تأقلمت جيدًا مع فريق بايرن وفي مدينة ميونيخ، كل شيء يجري على ما يرام، والجميع هنا يعاملني بشكل رائع".

ووقع نوبل في يونيو الماضي على عقد يربطه بالنادي لـ5 سنوات حتى يونيو 2025.

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للبافاري وقتها: "نحن سعداء بوجود ألكسندر معنا. لقد قرر الانضمام لبايرن ونحن على يقين من الاستفادة بقدرات نوبل فهو من أكبر المواهب في حراسة المرمى".

وأكمل "نوبل سيستمر في التطور مع بايرن، سيحصل على كل الدعم الممكن".