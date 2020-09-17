رسميا - الاتحاد يعلن إيقاف نور السيد لنهاية الموسم وخصم 5% من قيمة عقده

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 15:27

كتب : FilGoal

نور السيد يشير للجماهير على شعار الاتحاد السكندري

أعلن مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي إيقاف نور السيد لاعب وسط الفريق وخصم نسبة 5% من قيمة عقده مع الفريق. وذلك في بيان رسمي.

وقال نص البيان: "تم اعتماد قرار طلعت يوسف مدرب الفريق بإيقاف نور السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم".

وواصل البيان: "قرر مجلس إدارة النادي بالتنسيق مع طلعت يوسف عدم الإفصاح عن أي تفاصيل حرصا على اللاعب ووحدة صف الفريق".

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وأكمل "وعقد محمد مصيلحي صباح اليوم جلسة مع اللاعب بحضور عبد الجليل إمام مدير الكرة وتم إبلاغه بالقرار".

وكان طلعت يوسف قد قرر استبعاد نور السيد لاعب وسط الفريق من قائمته لمواجهة الأهلي في نفس يوم المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وكشف مصدر من داخل الجهاز الفني للاتحاد لـFilGoal.com عن قرار طلعت يوسف باستبعاد نور السيد من المباراة، بعدما تحدث قائد الفريق مع زملائه عن المدرب بشكل سيء.

وأوضح "طلعت يوسف علم أن نور السيد قال لزملائه إن إدارة النادي تنوي إقالة المدرب، وهذه ليست المرة الأولى".

وأشار "اللاعب فعل نفس الشيء من قبل ولكنه اعتذر لطلعت يوسف، ثم كررها قبل مواجهة الأهلي".

يذكر أن نور السيد شارك في 22 مباراة مع الاتحاد في الدوري هذا الموسم.

ولم يحقق الاتحاد سوى انتصارين فقط في أخر 16 مباراة للفريق في الدوري.

وكان طلعت يوسف قد صرح عقب مواجهة الاتحاد والأهلي قائلا: "حتى لو كانت أخر مباراة لي في التدريب كنت سأستبعد نور السيد، ولا أريد الحديث في ذلك الأمر لإنه قرار إداري".

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