كادينا كوبي: كومان ينتظر حل أزمة سيتيين وبرشلونة لقيادة الفريق رسميا

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 14:56

كتب : FilGoal

رونالد كومان - برشلونة

لا يستطيع رونالد كومان المدير الفني الهولندي لبرشلونة قيادة الفريق في أي مباراة رسمية حتى الآن، وهو ما قد يؤخر بداية مشواره مع البلاوجرانا.

إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أشارت إلى أن المدير الفني الجديد الذي حل خلفا لإسباني المُقال كيكي سيتيين لن يجلس على مقعد المدير الفني لـ برشلونة في مواجهة فياريال، لأن قرار إقالة سيتيين ليس رسميا حتى تلك اللحظة.

الاتحاد الإسباني لم يسجل كومان بشكل رسمي مديرا فنيا للفريق الكتالوني لحين تسوية إقالة سيتيين بين الطرفين نظرا لتبقى موسم في عقده.

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ويمتلك برشلونة أسبوعا من أجل حل الأزمة قبل افتتاح موسمه بلقاء فياريال ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وإذا لم يتمكن برشلونة من حل المعضلة لن يتواجد الهولندي علي رأس قيادة الفريق الفنية من أرض الملعب.

الإذاعة الإسبانية قالت إن برشلونة دفع مقابل تسوية عقد إرنستو فالفريدي الذي أقيل في نوفمبر الماضي والشرط الجزائي في عقد كومان مع منتخب هولندا، لكن لم يسّوِ عقد كيكي بعد.

كيكي سيتيين رحل عن برشلونة عقب الخسارة الفادحة أمام بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم.

وعُين المدافع الهولندي السابق على رأس إدارة الفنية للفريق واستطاع تحقيق الفوز في مباراتين وديتين حتى الآن أمام خميناستك وجيرونا بنتيجة 3-1 استعدادا للموسم الجديد.

برشلونة كيكي سيتيين رونالد كومان
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