هل اقترب دجيكو من يوفنتوس؟ تقرير: وكيل ميليك يصل روما لإتمام الصفقة

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 14:02

كتب : FilGoal

أركاديوش ميليك - نابولي - يوفنتوس - نهائي كأس إيطاليا

وصل وكيل إريك ميليك إلى روما من أجل إتمام صفقة انتقال مهاجم نابولي إلى الجيلاروسي.

ويسعى ميليك للرحيل عن نابولي هذا الصيف وربما يتم الإعلان عن الصفقة خلال الأسبوع.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو عن وصول ديفيد بانتاك وكيل ميليك إلى روما لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

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وأوضح التقرير أن روما توصل إلى اتفاق بقيمة 18 مليون يورو بالإضافة إلى 7 ملايين مكافآت لإتمام الانتقال.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام رحيل إدين دجيكو إلى يوفنتوس هذا الصيف.

وارتبط اسم دجيكو بالانتقال إلى يوفنتوس بناء على رغبة أندريا بيرلو المدير الفني للبيانكونيري.

وتشير التقارير الإيطالية إلى توصل يوفنتوس لدفع 15 مليون يورو لضم دجيكو مقابل موسمين.

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