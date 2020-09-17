توتوسبورت: سان جيرمان يقدم عرضا لضم كوليبالي

قدم نادي باريس سان جيرمان عرضا لضم كاليدو كوليبالي مدافع نابولي ومنتخب السنغال.

وكشفت صحيفة توتوسبورت الإيطالية أن الانتقال قد يتم خلال الأسبوع المقبل.

وأشار التقرير إلى تقديم سان جيرمان عرضا مقابل 52 مليون يورو لضم كوليبالي من نابولي.

يأتي ذلك بالإضافة إلى 7 ملايين يورو في شكل مكافآت.

وأوضح التقرير أن أوريليو دي لورينتس رئيس نابولي ينتظر معرفة ما إذا كان مانشستر سيتي سيعود للمزاد على للاعب أم لا.

ويزعم التقرير الإيطالي أن صفقة انتقال كوليبالي إلى باريس سان جيرمان قد تتم الأسبوع المقبل.

وكان دي لورينتس قد اعترف بإمكانية رحيل كوليبالي عن النادي هذا الموسم لكن في حالة وجود عرض مناسب ماديا.