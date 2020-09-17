دانيلو: شخصية كريستيانو بها العديد من الجوانب الإنسانية

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 13:14

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - نابولي - نهائي كأس إيطاليا

كشف دانيلو لاعب يوفنتوس جوانب خفية في شخصية زميله كريستيانو رونالدو، فقد زامله في صفوف ريال مدريد والآن يلعبان سويا مع السيدة العجوز.

وقال دانيلو في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي: "كريستيانو لاعب عظيم بلا شك، بكل ما يفعله في المباريات.. أرقامه تتحدث عنه".

وأضاف "إنه يبذل أقصى ما لديه في التدريبات، وهذا ما ينعكس على أدائه خلال المباريات. لديه الكثير من الصفات الإيجابية. ربما ما يميزه هو أنه جيد في كل جانب من جوانب اللعبة".

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وتابع الدولي البرازيلي البالغ من العمر 29 عاماً "رونالدو شخص رائع حقاً. لدي علاقة جيدة معه. لقد لعبنا معا لمدة عامين في ريال مدريد، والآن نحن معاً في يوفنتوس".

وأكمل "نحن نتحدث عن كل شيء. فهو لديه جانب إنساني للغاية. ويسأل دائماً عن أشياء تخص البرازيل. على سبيل المثال، أثناء أزمة فيروس كورونا كان يسأل دائماً عن الوضع في البرازيل، فهو قلق بشأن ذلك. شخصيته بها العديد من الجوانب الإنسانية، إنه شخص لطيف حقاً".

عندما حقق كريستيانو رونالدو لقب الدوري الإيطالي عام 2019 قال إنه سعيد جداً بالفوز بألقاب الدوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، وأوضح أنه من الرائع دائماً أن يشعر اللاعب أنه حقق إنجازاً فريداً في تاريخ كرة القدم.

لكن سرعان ما فعل دانيلو مثله، فقد توج بالدوري الإسباني إلى جانب زميله البرتغالي، كما فاز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين متتاليتين مع مانشستر سيتي، ثم أكمل الثلاثية الغالية مع يوفنتوس في 2020.

كريستيانو رونالدو دانيلو يوفنتوس
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