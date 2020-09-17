مدرب شبان قنا لـ في الجول: ضعف الإمكانيات المادية حال دون استعدادانا لاستئناف الموسم

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 12:39

كتب : رضا السنباطي

نادي شبان قنا

قال كمال الزين المدير الفني لنادي شبان قنا الذي ينافس في الدرجة الثانية إن فريقه لم يقم أي مباريات ودية أو معسكرات استعدادا لاستئناف المباريات بسبب ضعف الإمكانيات المادية للفريق. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح الزين قائلا: "لم نقم بإجراء أي مباريات ودية بعد استئناف التدريبات بسبب ضعف الإمكانيات والمسافات الطويلة".

وأضاف "أقرب فريق لنا قام بخوض التدريبات، نادي الألومنيوم قريب لنا لكنه منافسان في الدوري".

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وواصل "الأندية التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى في المجموعة قامت بعمل معسكرات خارجية، بينما نحن المركز الرابع ويبعدنا عن الصدارة 4 نقاط فقط".

وأكمل "قبل تفشي كوفيد 19، كنا نحلم بتحقيق إنجاز تاريخي ونشكر كل من قام بمساندة النادي، أحد المقاولين تبرع للنادي".

وأتم "قام بتوفير نفقات إقامة معسكر للفريق وتم صرفها لرواتب اللاعبين".

شبان قنا يحتل المركز الرابع في مجموعة الصعيد برصيد 31 نقطة بفارق 4 نقاط عن بني سويف المتصدر ونفس الفارق مع البنك الأهلي صاحب المركز الثاني، ويحتل الألومنيوم المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

في الدرجة الثانية
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