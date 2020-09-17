العجوز لـ في الجول: رهان جهاز الإسماعيلي على الحماس.. و5 صاعدين سيكون لهم دور

قال أحمد العجوز المدرب العام للنادي الإسماعيلي والقائم بأعمال مدير الكرة، إن رهان الجهاز الفني للفريق في الوقت الحالي على حماس لاعبيه للخروج من مركزه في جدول الترتيب. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح العجوز قائلا: "رهان الجهاز الفني للفريق على حماس اللاعبين بعد توفيق الله".

وأضاف "الفارق الوحيد الذي ظهر على اللاعبين هو الرغبة في الفوز وتعديل وضع الفريق وهو ما نراه في التدريبات وأيضا ظهر في مواجهة فريق المقاولون".

وواصل "هذه الروح هي ما تجعل الجهاز الفني مطمئن لوضع الفريق".

وأكمل "مستمرون في سياسة عدم النظر إلى الأسماء لكن الاعتماد على الأفضل في كل مركز".

وتابع "نؤمن بحماس الشباب ودفعنا بأحدهم، محمد عمار، وأثبت قدراته كقلب دفاع، ومحمود البدري عاد للتشكيل".

وأردف "يتدرب مع الفريق خمسة من اللاعبين الصاعدين سيكون لهم دور مع الفريق في المباريات المقبلة ولدينا استعداد لضم المزيد لمن يثبت إمكانيته للعب مع الكبار".

وأتم "الجهاز الفني يركز في التدريبات وهناك حصص تدريبية خاصة للمهاجمين لصناعة واستغلال الفرص أمام المرمى لزيادة القدرات التهديفية".

الإسماعيلي كان قد تعادل بنتيجة 1-1 في الجولة الماضية مع المقاولون العرب يوم الثلاثاء.

ويستعد الدراويش لمواجهة إنبي يوم الإثنين في الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ10 في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة.