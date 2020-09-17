عبد الحفيظ: ربيعة يخضع لفحص ومحمد محمود يشارك في تدريبات الكرة.. والشحات جاهز للمشاركة

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن رامي ربيعة مدافع الفريق سيخضع لفحص طبي لتحديد مدى جاهزيته من أجل مواجهة مصر للمقاصة، كما أعلن جاهزية حسين الشحات لخوض المباريات.

وصرح عبد الحفيظ قائلا: "ربيعة يخضع لفحص طبي يوم الجمعة لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية".

وواصل "اللاعب يعاني من إجهاد عضلي وخضع اليوم لجلسة علاج طبيعي وتأهيلي لتجهيزه للمرحلة القادمة".

وكان ربيعة قد خاض تدريبات بدنية بالركض حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي صباح الخميس، في إطار البرنامج المخصص له.

وخرج ربيعة من مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الماضية بين الشوطين لشكواه من الإجهاد العضلي.

وشارك محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في تدريبات الكرة صباح الخميس بعدما قام بتنفيذ برنامجا تأهيليا خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه قال عبد الحفيظ: "اللاعب انتظم اليوم في التدريبات الجماعية على أن تكون مشاركته بشكل تدريجي لحين إعلان جاهزيته التامة للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في المرحلة المقبلة".

وواصل "الشحات أصبح جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني بعد إتمام برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة الفتاق التي خضع لها مؤخرا".

وواصل "اللاعب شارك في المران يوم الخميس بشكل طبيعي، وأصبح جاهزا للمرحلة المقبلة".

وقام الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر بتصعيد أحمد طارق سليمان حارس مرمى فريق الشباب خلال مران الفريق صباح الخميس.

كما سبق يوم الأربعاء وتم تصعيد حمزة علاء حارس الشباب وذلك لتعويض غياب علي لطفي عن الفريق.

واجتمع سيد عبد الحفيظ مع ريني فايلر قبل انطلاق مران الخميس وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور التحضيرية الخاصة بمباراة مصر للمقاصة المقرر لها يوم السبت.

وخضع اللاعبون والجهاز الفني والمعاون لفحص "رابيد تيست" للكشف عن كوفيد 19 قبل مواجهة المقاصة.

ويواجه الأهلي نظيره مصر للمقاصة ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري المصري يوم السبت، والمارد الأحمر بحاجة لنقطتين لحسم لقب الدوري رقم 42 في تاريخه.