مواعيد مباريات الخميس 17 سبتمبر 2020.. المصري يواجه الطلائع وتوتنام وميلان يلعبان في الدوري الأوروبي

يواجه النادي المصري ضيفه طلائع الجيش يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز على قناة "أون تايم سبورت 1" وذلك في السادسة مساء.

ويستضيف أولمبيك مارسيليا نظيره سانت إيتيان في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من الدوري الفرنسي في التاسعة مساء ويذاع اللقاء على "بي إن سبورتس 1".

وفي السادسة والنصف مساء، يحل شيفيلد يونايتد ضيفا على بيرنلي ويواجه ولفرهامبتون نظيره ستوك سيتي في الثامنة مساء ضمن منافسات الدور الثاني من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتقام 3 مباريات ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، حينما يستضيف شاهر خودرو الإيراني نظيره شباب أهلي دبي الإماراتي على قناة "بي إن سبورتس 8" ويواجه الشرطة العراقي ضيفه الأهلي السعودي في نفس الموعد على قناة "بي إن سبورتس 7".

وفي الثامنة مساء يواجه الهلال مضيفه باختاكور ضمن نفس الجولة ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 7".

ويخوض توتنام هوتسبر مواجهة ضمن الجولة الثانية من تصفيات التأهل للدوري الأوروبي أمام لوكوموتيف بلوفديف البلغاري في السادسة مساء، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 2" بتعليق جواد بدة.

ويواجه شامروك روفرز الأيرلندي ضيفه ميلان في نفس الجولة، في الثامنة مساء على قناة "الشارقة الرياضية" بتعليق عبد الحميد الجسمي.

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