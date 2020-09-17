تصنيف فيفا - رغم توقف 6 أشهر.. مصر تحافظ على المركز الـ 51

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 10:23

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد ليبيريا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصنيف منتخبات الرجال لأول مرة بعد توقف دام 6 أشهر.

وظل المنتخب المصري في المركز الـ 51 بتصنيف "فيفا" والسابع إفريقيًا بعد كل من السنغال (20) وتونس (26) ونيجيريا (29) والجزائر (35) والمغرب (43) وغانا (46).

وعلى المستوى العربي حل المنتخب المصري رابعا بعد تونس والجزائر والمغرب.

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ومع عودة بطولة دوري الأمم الأوروبية لم تتغير كثيرا تصنيف المنتخبات.

في الصدارة ظلت بلجيكا الأول على العالم يليها فرنسا ثم البرازيل وإنجلترا وتقدمت البرتغال مركزين لتصل للمركز الخامس بفضل الفوز على كرواتيا والسويد.

بينما كان المنتخب الروسي الأكثر استفادة بالتقدم 6 مراكز في التصنيف بالارتقاء للمركز الـ 32 على مستوى العالم.

وعلى الرغم من عدم خوض إيران لأي مباراة إلا أنها تقدمت 3 مراكز لتحتل المركز الـ 30.

تصنيف فيفا منتخب مصر
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