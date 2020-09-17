وكيل كارتيرون بالخليج: المدرب بكى بعد فسخ عقده مع الزمالك.. وقيمة الشرط الجزائي الحقيقية

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 01:25

كتب : FilGoal

كارتيرون

قال حازم فتوح وكيل أعمال باتريس كارتيرون بالخليج إن الأخير بكى عقب قراره بفسخ تعاقده مع الزمالك.

وتحدث وكيل أعمال كارتيرون بالخليج عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "الترجي وأحد الوكلاء الإماراتيين والتعاون كانوا العروض المقدمة لكارتيرون، ومحامي تونسي هو من أحضر عرض التعاون له".

وواصل "عرض التعاون كان ثاني عرض له وجاء بعد فسخ تعاقده مع الزمالك، وتركي آل الشيخ ليس له علاقة برحيل كارتيرون عن الزمالك".

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وتابع "كارتيرون كان يريد خوض تجربة جديدة خارج إفريقيا بعد الحصول على فترة راحة ولكنه تحمس لعرض التعاون".

وواصل "كارتيرون بدأ التفكير في الرحيل عن الزمالك قبل 15 يوما وبدأ النقاش حول فكرة إنه لا يوجد أي جديد ليقدمه للنادي ولكنني كنت أقول له إنه يجب أن يستمر".

وتابع "تأجيل مباريات دوري أبطال إفريقيا كان ضمن أسباب كارتيرون في التفكير في الرحيل".

وأضاف "كارتيرون أشاد كثيرا بتعامل إدارة الزمالك معه وخاصة أمير مرتضى المشرف على الكرة، وقدم استقالته لهم يوم 14 سبتمبر بعد 3 أيام من اتخاذ قراره بالرحيل".

وكشف "كارتيرون أبلغني أن سبب تأخيره قرار رحيله قبل 15 يوما هو حب جمهور الزمالك له، لقد بكى بسبب قراره وقال لي جمهور الزمالك يحبني جدا، لأول مرة أراه يبكي، قال لي لقد دربت أندية كثيرة وأول مرة أرى مثل ذلك الحب".

وعن قيمة الشرط الجزائي المعلنة بـ250 ألف دولار كشف حازم فتوح "الشرط الجزائي في عقد كارتيرون مع الزمالك كان 170 ألف دولار فقط وكان يحصل على 85 ألف دولار شهريا من النادي".

وأتم "كان يتبقى لكارتيرون مستحقات لدى النادي لمدة شهر ونصف، وخصمها من إجمالي الشرط الجزائي ودفع الباقي لفسخ تعاقده".

وأعلن التعاون السعودي رسميا تعاقده مع كارتيرون بعقد يمتد لعامين.

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