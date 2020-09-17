منافس الأهلي – الوداد يتفوق بثلاثية ويشعل قمة الدوري المغربي مع الرجاء

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 01:01

كتب : FilGoal

الوداد المغربي

تفوق الوداد البيضاوي بنتيجة عريضة قوامها 3 أهداف دون رد على ضيفه رجاء بني ملال ضمن الجولة الـ 23 من الدوري المغربي.

المباراة هي الأولى للفريق تحت قيادة الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي الذي حل خلفا للإسباني خوان كارلوس جاريدو.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين.

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وفي الدقيقة 66 سجل إسماعيل الحداد هدف التقدم للوداد بعدما تسلم الكرة وسدد من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع سجل يحيى جبران الهدف الثاني من علامة الجزاء.

وبعد 3 دقائق سجل أيمن الحسوني الهدف الثالث بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

فوز ظل به الوداد في المركز الثاني برصيد 44 نقطة وقلص به الفارق مع غريمه التقليدي الرجاء البيضاوي المتصدر لنقطة واحدة من 23 مباراة لكلاهما.

وكان كاف قد أعلن موعد مباراة الذهاب وستقام في المغرب في الـ17 من شهر أكتوبر المقبل.

فيما ستقام مباراة الإياب في مصر في الـ23 من الشهر ذاته.

الوداد منافس الأهلي
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