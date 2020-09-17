مدرب بيراميدز: لم نستحق الهزيمة في الثلاث مباريات السابقة.. وهذا موقف عبد الله السعيد

قال أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز إن فريقه لعب جيدا أمام وادي دجلة مؤكدا في الوقت ذاته أنهم لم يستحقوا الهزيمة في الثلاث مباريات الأخيرة.

وفاز بيراميدز على دجلة يوم الأربعاء بهدفين دون رد في الجولة 27 من الدوري المصري في ملعب بتروسبورت.

وقال تشاتشيتش في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة: "الشوط الأول كان متكافئا والثاني تفوقنا فيه وأرضية الملعب لم تكن جيدة".

وتابع "كنا نعاني من الضغط بسبب الهزيمة في المباريات الثلاثة الأخيرة والتي لم نستحق فيها الخسارة، والتوفيق لم يكن حليفنا، ومازال بإمكاننا الظفر بالمركز الثاني في ختام الموسم".

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في الدوري بـ48 نقطة بفارق سبع نقاط عن الزمالك الثاني علما بأن الأبيض سيُخصم منه ثلاث نقاط في نهاية الموسم بعد انسحابه من لقاء الأهلي.

وعن إصابة جون أنتوي خلال لقاء دجلة قال: "ننتظر إجراء المزيد من الفحوصات الطبية لمعرفة مدى قوة الإصابة".

أما عن إصابة عبد الله السعيد قال: "يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي ومن الوارد أن يشارك في جزء من المباراة المقبلة لنا ولكننا سنكون حذرين حتى لا تعاوده الإصابة".

وأضاف "أما أحمد أيمن منصور يعاني من مشكلة في فقرات الظهر وهناك فحص طبي لأحمد الشناوي".

وعن تأجيل مباريات الكونفدرالية قال: "سأستغل الدوري لتجهيز الفريق لتلك المسابقة ومباراة هوريا".