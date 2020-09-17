مدرب بيراميدز: لم نستحق الهزيمة في الثلاث مباريات السابقة.. وهذا موقف عبد الله السعيد

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 00:22

كتب : FilGoal

أنتي تشاتشيتش - بيراميدز

قال أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز إن فريقه لعب جيدا أمام وادي دجلة مؤكدا في الوقت ذاته أنهم لم يستحقوا الهزيمة في الثلاث مباريات الأخيرة.

وفاز بيراميدز على دجلة يوم الأربعاء بهدفين دون رد في الجولة 27 من الدوري المصري في ملعب بتروسبورت.

وقال تشاتشيتش في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة: "الشوط الأول كان متكافئا والثاني تفوقنا فيه وأرضية الملعب لم تكن جيدة".

أخبار متعلقة
عبد الظاهر السقا يرحل عن المصري.. والأخير يعلق عبر في الجول 15 رسالة نارية من تركي آل الشيخ عن كارتيرون ورمضان وبلايلي: مللت من ذكر اسمي في أي شيء يخص الكرة المصرية وكيله: إدارة الزمالك لم تتواصل مع جروس

وتابع "كنا نعاني من الضغط بسبب الهزيمة في المباريات الثلاثة الأخيرة والتي لم نستحق فيها الخسارة، والتوفيق لم يكن حليفنا، ومازال بإمكاننا الظفر بالمركز الثاني في ختام الموسم".

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في الدوري بـ48 نقطة بفارق سبع نقاط عن الزمالك الثاني علما بأن الأبيض سيُخصم منه ثلاث نقاط في نهاية الموسم بعد انسحابه من لقاء الأهلي.

وعن إصابة جون أنتوي خلال لقاء دجلة قال: "ننتظر إجراء المزيد من الفحوصات الطبية لمعرفة مدى قوة الإصابة".

أما عن إصابة عبد الله السعيد قال: "يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي ومن الوارد أن يشارك في جزء من المباراة المقبلة لنا ولكننا سنكون حذرين حتى لا تعاوده الإصابة".

وأضاف "أما أحمد أيمن منصور يعاني من مشكلة في فقرات الظهر وهناك فحص طبي لأحمد الشناوي".

وعن تأجيل مباريات الكونفدرالية قال: "سأستغل الدوري لتجهيز الفريق لتلك المسابقة ومباراة هوريا".

بيراميدز في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مرتضى منصور يوجه 9 رسائل عن آل الشيخ وكارتيرون ورئيس التعاون 15 دقيقة | مصر
مصدر من الزمالك لـ في الجول: باتشيكو بين المرشحين لقيادة الفريق 16 دقيقة | الدوري المصري
في الـ +90 دراكسلر يسجل هدفه الأول منذ 689 يوما لينهي معاناة سان جيرمان 29 دقيقة | أوروبا
مدرب بيراميدز: لم نستحق الهزيمة في الثلاث مباريات السابقة.. وهذا موقف عبد الله السعيد 31 دقيقة | الدوري المصري
عبد الظاهر السقا يرحل عن المصري.. والأخير يعلق عبر في الجول 43 دقيقة | الدوري المصري
15 رسالة نارية من تركي آل الشيخ عن كارتيرون ورمضان وبلايلي: مللت من ذكر اسمي في أي شيء يخص الكرة المصرية 57 دقيقة | الدوري المصري
وكيله: إدارة الزمالك لم تتواصل مع جروس ساعة | الدوري المصري
أمير عبد العزيز يكشف سبب رحيله عن الزمالك: كنت رقم 2 مع كارتيرون.. ولم نتوقع هذا السيناريو ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي 2 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول 4 خبر في الجول - كارتيرون يبلغ الزمالك برغبته في عدم استكمال مهمته مع الفريق
قد ينال إعجابك