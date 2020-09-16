في غياب حجازي.. وست بروميتش يفوز بسهولة ويصل للدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية

تأهل وست بروميتش ألبيون إلى الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية بالفوز 3-0 على هاروجيت تاون من الدرجة الرابعة الإنجليزية.

المباراة شهدت غياب أحمد حجازي المدافع المصري عن قائمة وست بروم.

الشوط الأول انتهى بتقدم وست بروم بهدفين نظيفين سجلهما ريكيم هاربر في الدقيقة 18 والويلزي كالوم روبسون كانو في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 77 سجل البديل كالوم روبنسون الهدف الثالث في الدقيقة 77 بعد 4 دقائق فقط من نزوله بدلا من تشارلي أوستن.

وسيلتقي وست بروميتش في الدور الثالث مع برنتفورد في مباراة مقرر إقامتها 22 سبتمبر المقبل.

وجلس حجازي في المباراة الأولى للفريق في الدوري الإنجليزي على مقاعد البدلاء والتي جاءت ضد ليستر سيتي وانتهت بخسارة الفريق 3-0.