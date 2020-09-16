في غياب حجازي.. وست بروميتش يفوز بسهولة ويصل للدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 23:33

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - وست بروميتش

تأهل وست بروميتش ألبيون إلى الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية بالفوز 3-0 على هاروجيت تاون من الدرجة الرابعة الإنجليزية.

المباراة شهدت غياب أحمد حجازي المدافع المصري عن قائمة وست بروم.

الشوط الأول انتهى بتقدم وست بروم بهدفين نظيفين سجلهما ريكيم هاربر في الدقيقة 18 والويلزي كالوم روبسون كانو في الدقيقة 22.

أخبار متعلقة
مرتضى: هناك مخطط لإسقاط الزمالك.. ومن الوارد عودة فيريرا التعاون في بيان رسمي: لا علاقة لـ تركي آل الشيخ بصفقة كارتيرون طارق يحيى: الزمالك بمن حضر.. وكيف أرفض تدريبه والمباراة المقبلة بعد يومين

وفي الدقيقة 77 سجل البديل كالوم روبنسون الهدف الثالث في الدقيقة 77 بعد 4 دقائق فقط من نزوله بدلا من تشارلي أوستن.

وسيلتقي وست بروميتش في الدور الثالث مع برنتفورد في مباراة مقرر إقامتها 22 سبتمبر المقبل.

وجلس حجازي في المباراة الأولى للفريق في الدوري الإنجليزي على مقاعد البدلاء والتي جاءت ضد ليستر سيتي وانتهت بخسارة الفريق 3-0.

حجازي وست بروميتش
نرشح لكم
أخر الأخبار
جلال: اعتذرت عن عدم استكمال مشواري مع نادي مصر.. وجاريدو الأنسب لخلافة كارتيرون 15 دقيقة | الدوري المصري
أحمد مرتضى: جاريدو من ضمن الأسماء المطروحة لتدريب الزمالك 20 دقيقة | الدوري المصري
منافس الأهلي – الوداد يتفوق بثلاثية ويشعل قمة الدوري المغربي مع الرجاء 23 دقيقة | الدوري المصري
مرتضى منصور يوجه 9 رسائل عن آل الشيخ وكارتيرون ورئيس التعاون 46 دقيقة | مصر
مصدر من الزمالك لـ في الجول: باتشيكو بين المرشحين لقيادة الفريق 46 دقيقة | الدوري المصري
في الـ +90 دراكسلر يسجل هدفه الأول منذ 689 يوما لينهي معاناة سان جيرمان ساعة | أوروبا
مدرب بيراميدز: لم نستحق الهزيمة في الثلاث مباريات السابقة.. وهذا موقف عبد الله السعيد ساعة | الدوري المصري
عبد الظاهر السقا يرحل عن المصري.. والأخير يعلق عبر في الجول ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي 2 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول 4 خبر في الجول - كارتيرون يبلغ الزمالك برغبته في عدم استكمال مهمته مع الفريق
قد ينال إعجابك