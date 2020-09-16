التعاون يعلن التعاقد مع كارتيرون رسميا

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 22:27

كتب : رامي جمال

كارتيرون - الزمالك - الإنتاج الحربي

أعلن نادي التعاون السعودي رسميا اليوم الأربعاء تعاقده مع باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك.

وأشار بيان النادي السعودي المنشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن التعاقد سيمتد لموسمين.

وسيتم توقيع العقود بين الطرفين عند وصول المدرب الفرنسي إلى قطر حيث يتواجد الفريق لخوض مباريات في دوري أبطال آسيا.

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وكان كارتيرون أبلغ الزمالك أمس الثلاثاء برغبته في فسخ تعاقده ودفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 250 ألف دولار.

ويلعب التعاون في دوري أبطال آسيا ويتصدر المجموعة الثالثة بعد مرور ثلاث جولات بست نقاط.

وينافس التعاون كل من الدحيل القطري والشارقة الإماراتي وبیرسبولیس الإيراني.

وأنهى التعاون الدوري السعودي في المركز الـ12 برصيد 35 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن الهبوط.

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