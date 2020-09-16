ماركا: ليفانتي يقدم طلبا لمواجهة ريال مدريد على ملعب فياريال

قدّم نادي ليفانتي طلبا للاتحاد الإسباني بإقامة مباراته مع ريال مدريد في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني على ملعب "لا سيراميكا" معقل فياريال.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فأن ملعب ليفانتي "سيوداد دي فالنسيا" لا تزال أعمال تجديده قائمة ولن تنتهي قبل 4 أكتوبر المقبل موعد المباراة المحددة.

وإذا انتهت أعمال التجديد في الموعد المحدد سيكون الفريق قادرا على مواجهة سيلتا فيجو في الجولة السابعة والمقرر عقدها 25 من نفس الشهر.

وبدأ النادي الإسباني أعمال التجديد منذ أبريل الماضي عندما تأكدت إقامة المباريات في الليجا دون حضور جماهيري.

ولعب الفريق الموسم الماضي مبارياته المتبقية عقب استئناف النشاط في ملعب كامييو كانو والذي يبعد عن ملعبه بـ 140 كيلومترا.

وكان ليفانتي قد افتتح الموسم بالخسارة من فالنسيا بنتيجة 4-2، وتأجلت مواجهة الفريق في الجولة الثانية مع أتليتكو مدريد الإسباني بسبب حصول الروخيبلانكوس على فترة راحة أكبر مثل ريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية بسبب إنهاء الموسم الأوروبي متأخرا عن باقي الفرق الإسبانية.