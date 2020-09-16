رايولا: لست قلقا على مستقبل بالوتيلي.. سيبقى في أوروبا

كشف مينو رايولا وكيل الإيطالي ماريو بالوتيلي مستقبل لاعبه في الموسم المقبل.

ماريو بالوتيلي النادي : بريشيا

وتحدث رايولا لموقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي في تصريحات مقتضبة قائلا: "هناك دائما حلول من أجله، هو واحد من أفضل المهاجمين في إيطاليا ولذلك هناك حلول".

وأتم "لست قلقا على ماريو، سوف يبقى في أوروبا".

بالوتيلي انتهى مشواره مع بريشيا بعد فسخه من طرف النادي الإيطالي عقب هبوطه للدرجة الثانية الإيطالية.

ودخل بالوتيلي في مشاكل مع إدارة بريشيا منذ عودة النشاط الرياضي بسبب غيابه عن التدريبات ويرغبون في فسخ التعاقد.

وسجل ماريو البالغ 29 عاما 5 أهداف في 19 مباراة ولم يخض أي مباراة منذ استئناف النشاط الرياضي في إيطاليا.

وارتبط اسم الدولي بالانتقال لصفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني في وقت سابق.

كما أبدى نادي كومو القابع في الدرجة الثالثة الإيطالية الرغبة في ضم اللاعب أيضا.