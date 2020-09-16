الأهلي يقرر إنشاء ثلاث شركات مساهمة لتحقيق تحديات "رؤية 2050"

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب إنشاء ثلاث شركات مساهمة لمواكبة التغيرات السريعة في صناعة الرياضة على المستويين المحلين والدولي.

وناقش مجلس الإدارة الرؤية المقدمة نحو مستقبل "الأهلي 2050" في المجالات الإدارية والإنشائية والاستثمارية والتسويقية والخدمية، وخلق روافد جديدة وكبيرة تضاعف الموارد المالية، وتسهم في استمرار حملة التطوير والبناء التي يشهدها النادي وفرقه الرياضية وقطاعاته المختلفة، بما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي.

وطلب رئيس النادي من أعضاء المجلس المزيد من دراسة الرؤية التي تقدم بها، والأخذ في الاعتبار مواجهة التحديات الجديدة ووضع النادي في المكانة التي يستحقها دومًا.

وفي ضوء ذلك قرر المجلس دراسة الرؤية بالكامل والعمل على تنفيذها على مرحلتين، وتتضمن المرحلة الأولى ما يلي:

1- تأسيس شركة الأهلي لكرة القدم «شركة مساهمة مصرية»، تستهدف إدارة وتنظيم رياضة كرة القدم الاحترافية وأعمال الأكاديميات، والمشاركة في مختلف الفاعليات والمنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية، وتسويق ما يرتبط بها من: «حقوق البث - حقوق الرعاية - السلع والمنتجات المرخصة - منتجات برامج التسويق التعاوني - الإعلانات والتصديق على المنتجات - انتقالات وإعارات اللاعبين - مبيعات الإعلام الجديد - البرامج الإعلامية المدفوعة للاعبين والأجهزة الفنية - الأكاديميات - المعسكرات - المباريات... إلخ)،

وذلك وفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.

2- تأسيس شركة استاد النادي الأهلي «شركة مساهمة مصرية»، لإنشاء وإدارة مدينة رياضية واستاد الأهلي، وما يلحق به من خدمات الطب الرياضي والاستثمار والتطوير العقاري والمراكز التجارية وخدمات التعليم، وذلك على الأراضي المملوكة للنادي الأهلي، ووفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.

3- تأسيس شركة الأهلي للسياحة والخدمات «شركة مساهمة مصرية»، تتولى تقديم خدمات السياحة والرحلات والسفر لكل من الفرق الرياضية واللاعبين والأعضاء والجماهير، وما يرتبط بها من خدمات إقامة ومعيشة... إلخ، وذلك وفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.

كما قرر المجلس تشكيل:

- لجنة برئاسة المهندس خالد مرتجي، وعضوية طارق قنديل ومحمد الدماطي، عضوي المجلس، لوضع تصور شامل لتأسيس شركة الأهلي لكرة القدم.

- لجنة برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، وعضوية محمد الجارحي ومحمد سراج، عضوي المجلس، لوضع تصور شامل لتأسيس شركة استاد النادي الأهلي.

- لجنة برئاسة إبراهيم الكفراوي وعضوية رانيا علواني ومهند مجدي وجوهر نبيل، أعضاء المجلس، لوضع تصور شامل لتأسيس شركة الأهلي للسياحة.

وتقوم اللجان الثلاث بتقديم تصوراتها الشاملة بعد الدراسة إلى مجلس الإدارة في أول اجتماع له في ديسمبر المقبل، تمهيدًا للإعلان عن بدء هذه الشركات مهام عملها، لتحقيق طموحات النادي وأعضائه وجماهيره على كافة المستويات.