فايز عريبي لـ في الجول: اتفقنا على كل شيء مع رضا عبد العال.. هذا ما طلبناه

أعلن فايز عريبي رئيس طنطا توصله لاتفاق مع رضا عبد العال لقيادة الفريق خلفا لأيمن المزين.

وقال رئيس طنطا لـFilGoal.com: "رضا عبد العال قاد مران اليوم الأربعاء وبعد ذلك اجتمعت معه واتفقنا على قيادة الفريق فيما تبقى من الموسم الجاري والموسم المقبل".

وأضاف "طلبنا منه تحسين نتائج الفريق وأن يضع يده على القوام الأساسي لنا".

وعن صراع الهبوط قال: "مازال هناك 21 نقطة في الملعب ولا يوجد مستحيل في كرة القدم، وكل شيء وارد".

ويحتل طنطا المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعدما خاض 27 لقاء ويبتعد عن مراكز البقاء بـ10 نقاط.

وقاد رضا عبد العال فرق بهتيم وبني عبيد والإنتاج الحربي وجمهورية شبين ودمنهور والزرقا ونبروه وطنطا الذي اقترب معه عدة مرات من التأهل للدوري المصري الممتاز.

وستكون بذلك هذه هي المرة الأولى التي يقود فيها رضا عبد العال فريقا في الدوري الممتاز.