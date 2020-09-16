محمد حليم لـ في الجول: أعدت الكرة الجميلة لحرس الحدود.. لكن واجهت أشياء غير طبيعية

أبدى محمد حليم المدير الفني السابق لحرس الحدود رضاه عن تجربته مع الفريق قبل طلبه الاستقالة من منصبه بعد اهتزاز النتائج.

المدرب صاحب الـ43 عاما قاد حرس الحدود في تسع مبارييات تعادل في أربعة وخسر أربع مرات وفاز في لقاء وحيد.

وتحدث حليم لـFilGoal.com عن تجربته قائلا: "استطعنا إعادة الكرة الجميلة لحرس الحدود والجميع شاهد ذلك، لكن النتائج لم تساعدنا".

وواصل "واجهنا سوء توفيق غير طبيعي وأحداث في المباريات غريبة، بالإضافة للإصابات الكثيرة".

وتابع "في لقاء المقاولون العرب كان لدينا ثلاثة مصابين في أول 30 دقيقة من اللقاء".

وشدد "لم أكن أشغل باي بكل ذلك ومن يشارك من اللاعبين كان يقدم أفضل ما لديه".

وأضاف "أشعر بالرضا عن التجربة وأشكر الإدارة وواجهت أسوأ ظروف يمكن أن تواجه أي مدرب في مسيرته واعتذرت عن عدم إكمال مهمتي لرفع الحرج عن الإدارة".

وواصل "طارق العشري تحدث معي وطلب أن أعمل معه كمدرب عام ولكنني اعتذرت له، فهو يلعب بطريقة مختلفة عني وأعتقد أن تفكيرنا لم يكن ليتوافق سويا".

وأكمل محمد حليم "قلت للعشري لقد اتخذت خطوة للأمام ولا أريد العودة فيها".

وأتم "لا أريد حاليا العودة لمقعد الرجل الثاني".

ويحتل حرس الحدود المركز الـ16 بـ26 نقطة بعدما خاض 26 لقاء.