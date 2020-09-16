مران الزمالك – جلسة بين طارق يحيى وبنشرقي.. ومواصلة تأهيل ساسي

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 17:32

كتب : إبراهيم رمضان

طارق يحيى - الزمالك - ديكاداها

خاض طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك مرانه الأول مع الفريق اليوم الأربعاء استعدادا للقاء أسوان يوم الجمعة المقبلة.

وبدأ المران بخضوع اللاعبين لتحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا.

ذلك قبل أن يجتمع طارق يحيى باللاعبين وتعاهد الجميع على العمل بقوة لإسعاد الجمهور.

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وعقد طارق يحيى جلسة منفردة مع أشرف بنشرقي لاعب الفريق كان هدفها توجيه بعض النصائح للأخير لتنفيذها في المباريات المقبلة.

وواصل فرجاني ساسي لاعب الفريق التدريبات التأهيلية للعلاج من الإصابة التي لحقت به في أسفل الظهر أثناء مواجهة طلائع الجيش في الدوري.

وخاض الفريق مرانا قويا وتدريبات بدنية بالكرة وبدونها.

وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى كانت تحت قيادة مدحت عبد الهادي المدرب العام والثانية تحت قيادة المدرب المساعد أيمن عبد العزيز.

وأوقف طارق يحيى المران أكثر من مرة لمنح اللاعبين تعليمات لتنفيذها.

ويواجه الزمالك منافسه أسوان الجمعة المقبلة في الجولة 28 من الدوري.

الزمالك طارق يحيى
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